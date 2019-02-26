Греф признал потерю Сбербанком миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Источник: РИА "Новости"

Искусственный интеллект принимает решение «в больших системах», сказал Греф. По его словам, «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям». Сбербанк в своей практике сталкивался с потерей «больших денег».

Из-за того что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей. Герман Греф глава Сбербанка

По его словам, когда ошибка была обнаружена, предпринимались меры для ее устранения. «Мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры затем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта», — пояснил Греф. Одним из преимуществ искусственного интеллекта Греф назвал возможность решать «неинтересные, повседневные» задачи, связанные с большим количеством вычислений. Эти задачи сейчас человек выполняет механически, отметил президент Сбербанка.

В ноябре Греф говорил, что в результате внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке были уволены сотрудники, занимавшиеся простыми решениями, банк сократил около 70% менеджеров среднего звена, часть сотрудников прошла переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке.