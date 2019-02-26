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13:06 (мск), источник: Ведомости

Греф признал потерю Сбербанком миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом рассказал президент банка Герман Греф в частной школе в Москве на «Уроке цифры».

Источник: РИА "Новости"

Искусственный интеллект принимает решение «в больших системах», сказал Греф. По его словам, «маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям». Сбербанк в своей практике сталкивался с потерей «больших денег».

Из-за того что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей.
Герман Греф
глава Сбербанка
Новость
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По его словам, когда ошибка была обнаружена, предпринимались меры для ее устранения. «Мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры затем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта», — пояснил Греф. Одним из преимуществ искусственного интеллекта Греф назвал возможность решать «неинтересные, повседневные» задачи, связанные с большим количеством вычислений. Эти задачи сейчас человек выполняет механически, отметил президент Сбербанка.

В ноябре Греф говорил, что в результате внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке были уволены сотрудники, занимавшиеся простыми решениями, банк сократил около 70% менеджеров среднего звена, часть сотрудников прошла переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке.

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