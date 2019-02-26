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13:45 (мск), источник: Inc.Russia

Маску снова пригрозили отставкой из-за твитов. Он посоветовал SEC внимательно читать отчеты Tesla

У Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова возникли претензии к твитам генерального директора Tesla Илона Маска. Предприниматель якобы нарушил условия мирного договора.

Источник: AP 2019

Накануне SEC потребовала обвинить Маска в неуважении к суду из-за серии твитов. Глава компании сообщил в твиттере, что Tesla собирается произвести 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3 до конца года. Спустя несколько часов он написал, что речь идет о 400 тыс.

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В SEC указали, что, согласно заключенному в прошлом году мирному соглашению, Маск обязан согласовывать с комиссией посты в соцсетях, которые могут повлиять на акционеров Tesla. Твит о планах по выпуску автомобилей глава компании ни с кем не согласовывал — сообщение с неточными сведениями увидели 24 млн пользователей.

Маск указал, что в квартальной отчетности Tesla было сказано о планах выпустить от 350 тыс. до 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3. Предприниматель предположил, что в SEC недостаточно внимательно изучили предоставленные компанией документы, и назвал ситуацию «неловкой». Также Маск написал, что с уважением относится к суду, и, хотя американское правосудие несовершенно, гражданам США повезло.

Нарушение мирного договора, заключение которого обошлось Маску в $20 млн (такой же штраф заплатила Tesla), грозит предпринимателю серьезными санкциями. В худшем случае оно может привести к отставке.

В прошлом году скандал разгорелся из-за твитов, в которых Маск заявлял о намерении выкупить Tesla в частную собственность по цене $420 за акцию. SEC расценила это как намеренное манипулирование рынком ценных бумаг.

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