Группа «Аэрофлот» планирует в марте повысить топливный сбор на 200 рублей
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/ — Данное решение затронет внутрироссийские рейсы за исключением Дальнего Востока, Крыма и Калининграда.
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/ — Данное решение затронет внутрироссийские рейсы за исключением Дальнего Востока, Крыма и Калининграда.
Группа «Аэрофлот» планирует повысить топливный сбор (его стоимость закладывается в цену билета) на 200 рублей на фоне снижения курса рубля и роста стоимости авиакеросина, сообщили ТАСС в
«Аэрофлот для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний “Россия” и “Аврора”, выполняемых под кодом SU. Данное повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы (города Дальнего Востока, Крым и Калининград). Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина», — сообщили в
«Аэрофлот» — не единственный участник рынка, который жалуется на рост стоимости керосина. Минтранс неоднократно предлагал увеличить компенсации авиакомпаниям. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года — через увеличение объема возмещения по акцизам.
В середине февраля
Правительство РФ не отказалось от идеи компенсации затрат авиакомпаниям на керосин и выработает решение, чтобы соблюсти интересы налогоплательщиков и бизнеса, уточнял позже Козак.