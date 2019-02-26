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15:44 (мск), источник: ТАСС

Группа «Аэрофлот» планирует в марте повысить топливный сбор на 200 рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/ — Данное решение затронет внутрироссийские рейсы за исключением Дальнего Востока, Крыма и Калининграда.

Источник: Reuters

Группа «Аэрофлот» планирует повысить топливный сбор (его стоимость закладывается в цену билета) на 200 рублей на фоне снижения курса рубля и роста стоимости авиакеросина, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Данная мера коснется внутрироссийских рейсов самого «Аэрофлота» и дочерних «России» и «Авроры» с датой продажи билета с 4 марта и датой перевозки с 1 апреля.

«Аэрофлот для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года производит повышение топливного сбора на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний “Россия” и “Аврора”, выполняемых под кодом SU. Данное повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы (города Дальнего Востока, Крым и Калининград). Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Аэрофлота», авиационный керосин — главная статья расходов авиакомпании — за 2018 год подорожал на 36%, дополнительные расходы составили 48 млрд рублей.
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«Аэрофлот» — не единственный участник рынка, который жалуется на рост стоимости керосина. Минтранс неоднократно предлагал увеличить компенсации авиакомпаниям. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рублей, а с 2019 года — через увеличение объема возмещения по акцизам.

В середине февраля вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак провели совещание с участниками авиарынка, посвященное вопросу авиакеросина. По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу по мерам допподдержки и стабилизации рынка авиаперевозок.

Правительство РФ не отказалось от идеи компенсации затрат авиакомпаниям на керосин и выработает решение, чтобы соблюсти интересы налогоплательщиков и бизнеса, уточнял позже Козак.

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