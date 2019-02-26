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17:21 (мск), источник: РИА Новости

ФАС проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов, в том числе опросит авиакомпании о динамике цен по внутрироссийским маршрутам, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Александр Редько.

Источник: CC0/Free-Photos

Во вторник газета «Коммерсант» ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами написала, что цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%.

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем, выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются.
Александр Редько
замруководителя ФАС
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Он также отметил, что оценка динамики цен по данным 2 месяцев низкого сезона преждевременна, «что и подтверждается большим разбросом показаний разных агентств».

«Кроме того, следует учитывать, что большая часть авиабилетов приобретается напрямую у авиакомпаний, а показатели продаж через агентства-агрегаторы могут быть нерепрезентативными. Тем не менее, ФАС опросит агентства-агрегаторы о применяемых методиках расчета “среднего чека”, а также авиакомпании о фактически сложившейся по всем каналам продаж динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам», — сказал Редько.

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