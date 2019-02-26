ФАС проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов

Во вторник газета «Коммерсант» ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами написала, что цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5−33%.

«Кроме того, следует учитывать, что большая часть авиабилетов приобретается напрямую у авиакомпаний, а показатели продаж через агентства-агрегаторы могут быть нерепрезентативными. Тем не менее, ФАС опросит агентства-агрегаторы о применяемых методиках расчета “среднего чека”, а также авиакомпании о фактически сложившейся по всем каналам продаж динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам», — сказал Редько.