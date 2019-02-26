Названы главные риски для мировой экономики
Эксперты британского журнала The Economist составили доклад, в котором указали основные угрозы мировой экономике в 2019 году. Отчет имеется в распоряжении РБК.
Эксперты британского журнала The Economist составили доклад, в котором указали основные угрозы мировой экономике в 2019 году. Отчет имеется в распоряжении РБК.
При благоприятном сценарии аналитики прогнозируют, что темпы роста глобальной экономики замедлятся до 2,8 процента в 2019 году и до 2,6 процента в 2020 году. В прошлом году прирост составил 2,9 процента.
Однако в случае реализации нескольких рисковых сценариев темпы роста экономики могут оказаться гораздо ниже указанных значений. Виной тому растущая геополитическая напряженность, а также серьезные уязвимости в крупнейших экономиках и не развивающихся рынках.
Кроме того, экономисты рассказали о таких рисках, как широкомасштабный кризис на развивающихся рынках, начало затяжного кризиса в Китае, резкий скачок цен на нефть, начало военных действий
Также в числе угроз мировой экономике — начало банковского кризиса в Италии
Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали торговые войны и международную геополитическую напряженность главными угрозами для развития мировой экономики в 2019 году.