Крупнейшие авиакомпании РФ повысят топливный сбор

Источник: Reuters

Крупнейшие авиакомпании РФ, опрошенные «Интерфаксом», собираются повысить топливный сбор в этом году.

Так, «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» повысят сбор на внутрироссийских рейсах с 1 апреля: на 200 рублей — для экономического класса и «комфорт», на 400 рублей — для бизнес-класса, сообщил «Интерфаксу» представитель «Аэрофлота». Он уточнил, что повышение не коснется направлений, на которых действуют «плоские» тарифы: к ним относятся полеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград.

В прошлом году «Аэрофлот» повышал топливный сбор на внутренних рейсах дважды, в последний раз в конце ноября. Для пассажиров классов «эконом» и «комфорт» сбор увеличился также на 200 рублей, до 2,265 тыс. руб. Величина топливного сбора в классе «бизнес» выросла тогда на 400 руб., до 4,530 тыс. руб.

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О намерении повысить топливный сбор в этом году заявили и в группе S7 (объединяет авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»). «Да, мы будем вынуждены повышать топливный сбор», — сообщил агентству представитель перевозчика. Более точную информацию в S7 оперативно не предоставили.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» «Интерфаксу» сообщили, что рассматривают повышение тарифов на перевозку в целом, в том числе, как вариант, за счет увеличения топливного сбора.

«В текущей ситуации, когда авиакомпания работает на грани рентабельности, вопрос повышения тарифов рассматривается», — отметили в пресс-службе, добавив, что окончательное решение пока не принято.

В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» пока не ответили на запрос «Интерфакса».

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим операционным убытком в районе 70 млрд рублей.

Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина. Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем на 41%, заявляли в АЭВТ.