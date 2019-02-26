Крупнейшие авиакомпании РФ повысят топливный сбор
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем на 41%, подсчитали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем на 41%, подсчитали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.
Крупнейшие авиакомпании РФ, опрошенные «Интерфаксом», собираются повысить топливный сбор в этом году.
Так, «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» повысят сбор на внутрироссийских рейсах с 1 апреля: на 200 рублей — для экономического класса и «комфорт», на 400 рублей — для
О намерении повысить топливный сбор в этом году заявили и в группе S7 (объединяет авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»). «Да, мы будем вынуждены повышать топливный сбор», — сообщил агентству представитель перевозчика. Более точную информацию в S7 оперативно не предоставили.
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«В текущей ситуации, когда авиакомпания работает на грани рентабельности, вопрос повышения тарифов рассматривается», — отметили в
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Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина. Затраты перевозчиков на топливо возросли более чем на 41%, заявляли в АЭВТ.