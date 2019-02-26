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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

«Массандру» перельют в частные руки

Заинтересует ли этот актив покупателей.

Массандровские вина станут частными: власти Крыма решили приватизировать предприятие, сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. Такая мера, по его словам, вызвана острой нехваткой инвестиций в винодельческой отрасли Крыма и высокой конкуренцией, поэтому государственного управления в Массандре больше не будет.

Кого может заинтересовать предприятие? И какие выгоды «Массандра» может принести новому владельцу? Еще со времен антиалкогольной кампании конца 1980-х годов в крымском виноделии накопилось много проблем, и сегодня этот бизнес не может быть прибыльным, уверен президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: ««Массандра» — это национальное, культурное достояние. И в таком государстве, как Россия, это предприятие должно находиться в руках государства. Я не думаю, что это супервыгодно в качестве частного бизнеса: это не нефть, не газ, не металлы.

Обычно шутят так, что если ты хочешь стать миллионером на вине, то должен быть сначала миллиардером.

Винный бизнес — это очень рисковое долгосрочное мероприятие. Большинство виноградников в Крыму в плохом состоянии, и нужны колоссальные вложения для того, чтобы они начали реально плодоносить".

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Ранее объединение «Массандра» было передано от управления делами президента в собственность Республики Крым. Распоряжение в феврале подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь же предстоит оценить предприятие и включить его в план приватизации.

Виноделие стало модным занятием для предпринимателей из самых разных отраслей, и «Массандра» не будет долго ждать своего покупателя, уверен главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов: «Сейчас достаточно модно иметь у себя еще и виноградник, а если он российский, то это еще и престижно. Так что этот актив могут купить, например, нефтяники или люди, заработавшие на энергетике. Деньги-то в стране водятся. Но один нюанс есть — Крым не признан международным сообществом российским, и потому при экспорте продукции возникнут проблемы. Но если в “Массандре ” проведут такие же мероприятия, как на виноградниках Абрау-Дюрсо, где их пересадили, обновили оборудование, стали закупать дрожжи во Франции и провели очень серьезную переподготовку людей, то покупатели на актив найдутся».

За более чем вековую историю в погребах Массандры накопилось более 1 млн бутылок коллекционных вин, а по некоторым сортам, как рассказали опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты, у массандровских вин вообще нет конкурентов.
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Так что, по словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, смена собственника никак не повлияет на потребителя. По словам эксперта, намного важнее штат специалистов и менеджеров: «“Массандра” была, есть и будет. Предприятие сегодня производит продукцию, которую любят и с которой все нормально. А кому она принадлежит, покупателю в общем-то все равно. Для него главное — чтобы предприятие производило хорошее, вкусное вино, вот и все. Между тем, у нас сейчас практически все винодельческие предприятия находятся в частых руках. Все будет зависеть от того, кто встанет во главе предприятия».

В конце 2017-го власти полуострова также приватизировали завод игристых вин «Новый Свет». Тогда победителем торгов стала компания «Южный проект», подконтрольная банку «Россия». 100% акций предприятия были выкуплены за 1,5 млрд руб.

Владимир Соколов

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