«Массандру» перельют в частные руки
Заинтересует ли этот актив покупателей.
Заинтересует ли этот актив покупателей.
Массандровские вина станут частными: власти Крыма решили приватизировать предприятие, сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. Такая мера, по его словам, вызвана острой нехваткой инвестиций в винодельческой отрасли Крыма и высокой конкуренцией, поэтому государственного управления в Массандре больше не будет.
Кого может заинтересовать предприятие? И какие выгоды «Массандра» может принести новому владельцу? Еще со времен антиалкогольной кампании конца 1980-х годов в крымском виноделии накопилось много проблем, и сегодня этот бизнес не может быть прибыльным, уверен президент Независимого винного клуба Владимир Цапелик: ««Массандра» — это национальное, культурное достояние. И в таком государстве, как Россия, это предприятие должно находиться в руках государства. Я не думаю, что это супервыгодно в качестве частного бизнеса: это не нефть, не газ, не металлы.
Обычно шутят так, что если ты хочешь стать миллионером на вине, то должен быть сначала миллиардером.
Винный бизнес — это очень рисковое долгосрочное мероприятие. Большинство виноградников в Крыму в плохом состоянии, и нужны колоссальные вложения для того, чтобы они начали реально плодоносить".
Ранее объединение «Массандра» было передано от управления делами президента в собственность Республики Крым. Распоряжение в феврале подписал
Виноделие стало модным занятием для предпринимателей из самых разных отраслей, и «Массандра» не будет долго ждать своего покупателя, уверен главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов: «Сейчас достаточно модно иметь у себя еще и виноградник, а если он российский, то это еще и престижно. Так что этот актив могут купить, например, нефтяники или люди, заработавшие на энергетике.
Так что, по словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, смена собственника никак не повлияет на потребителя. По словам эксперта, намного важнее штат специалистов и менеджеров: «“Массандра” была, есть и будет. Предприятие сегодня производит продукцию, которую любят и с которой все нормально. А кому она принадлежит, покупателю в
В конце 2017-го власти полуострова также приватизировали завод игристых вин «Новый Свет». Тогда победителем торгов стала компания «Южный проект», подконтрольная банку «Россия». 100% акций предприятия были выкуплены за 1,5 млрд руб.
Владимир Соколов