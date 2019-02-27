Еду оставят до худших времен

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предложение ФТС по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового эмбарго, в Минсельхозе признали нецелесообразным. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова на прошлой неделе с участием глав крупнейших отраслевых объединений. В их числе — руководители Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков и др. Копия документа есть у «Ъ», его подлинность подтвердили три источника «Ъ» в отрасли. Представитель Минсельхоза также подтвердил факт совещания и составления протокола.



Власти РФ ввели продуктовое эмбарго 7 августа 2014 года как ответную меру на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. Изначально эмбарго затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С августа 2015 года в этот список попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и Черногория, с начала 2016 года — Украина. Запрет распространяется на ряд мясных и молочных продуктов, рыбу, овощи, фрукты, орехи и соль.

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Сегодня в постановлении правительства РФ о введении продуктового эмбарго товарные позиции прописаны до определенного знака таможенного кода. Но две недели назад стало известно, что и. о. руководителя ФТС Руслан Давыдов предложил Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров в документе на список целых продуктовых групп.



В службе объясняли меру необходимостью исключения возможности импорта в РФ запрещенных продуктов путем их декларирования с использованием кодов «товаров прикрытия». Из-за инициативы под угрозой запрета оказались, в частности, испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона. Кроме того, предложение ФТС ограничивало импорт пищевых ингредиентов.

В Минсельхозе согласились, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания, следует из протокола.

Конкретизировать последствия инициативы там не стали. При этом в Минсельхозе добавили, что этот вопрос требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества.

Основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, в том числе для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков, перечисляет источник «Ъ» в отрасли.

По его словам, сегодня производство подобного сырья в России не развито и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет. При этом, продолжает он, найти аналоги в странах, на которые не распространяется действие эмбарго, без потери качества невозможно. Кроме того, часть такого сырья выпускается из овощей и фруктов, которые вообще не растут в России и странах ЕАЭС, указывает источник «Ъ».

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, предложение ФТС могло привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося. Продукция импортируется в живом виде в трюмах судов и никаким образом не может служить «прикрытием» для провоза запрещенных товаров, указывает он. При этом, говорит господин Гудков, отрасли мог быть нанесен «колоссальный» урон. В крупной пищевой компании уверены, что предложение ФТС привело бы к приостановке производства некоторых продуктов и, как следствие, перебоям с поставками. В ФТС во вторник не ответили на запрос «Ъ».



Источник «Ъ» в пищевой компании отмечает, что в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. При этом, опасается он, само появление инициативы по расширению перечня подпадающих под эмбарго товаров может вызвать волну обсуждения этой идеи уже на более высоком уровне.