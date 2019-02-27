Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/ — Президент также распорядился внести к 1 июля законопроект об ипотечных каникулах.
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/ — Президент также распорядился внести к 1 июля законопроект об ипотечных каникулах.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.
Как сообщает
Помимо этого, президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».
«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, “ипотечных каникул” — отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам и установление запрета для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга или уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество в случае, если оно является единственным жилым помещением заемщика», — говорится в перечне поручений.
20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту.
Позднее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев заявлял, что законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подготовят в весеннюю сессию.