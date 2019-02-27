Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%

Источник: AFP 2019

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию. «Правительству РФ совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее», — говорится в перечне поручений. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода.

Глава государства также поручил обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 июля 2019 года.

Помимо этого, президент поручил правительству и Центробанку к 1 июля 2019 года подготовить законопроект об «ипотечных каникулах».

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«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, “ипотечных каникул” — отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам и установление запрета для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга или уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество в случае, если оно является единственным жилым помещением заемщика», — говорится в перечне поручений.

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту.

По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.

Позднее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев заявлял, что законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подготовят в весеннюю сессию.