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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Goldman Sachs нащупал дно в мировой экономике

Аналитики банка ждут не замедления, а ускорения роста.

Главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs (GS) Ян Хациус считает, что мировая экономика уже миновала низшую точку и в ближайшее время будет только расти. Такие выводы GS, основанные на анализе февральских индикаторов активности, заметно отличаются от других прогнозов, которые прочат экономике дальнейшее замедление.

«Появились определенные признаки восстановления, которые предполагают, что мы скоро увидим начало постепенного роста», — отметили в аналитической записке для инвесторов, которую приводит Bloomberg, главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус и аналитик Свен Яри Стен. Инвестбанкиры сделали такой вывод на основании анализа февральских индикаторов GS по экономической активности, оказавшихся лучше прогнозов.

Ожидания аналитиков GS противоречат многим другим прогнозам, согласно которым от экономики в ближайшее время ждут замедления. В конце января экономисты МВФ снизили прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году на 0,2%, до 3,5%. Снижение темпов глобального роста в фонде объясняют постоянным замедлением роста экономик развитых стран, а также временным «торможением» развивающихся рынков, включая Аргентину и Турцию. Рост экономики Китая также замедляется из-за ужесточения финансового урегулирования и торговых споров с США.

В свою очередь, Goldman Sachs ожидает оживления китайской экономики, что подтверждается и собственными индикаторами Bloomberg. Индикаторы ставят выше среднего вероятность роста котировок крупнейших компаний Китая, в том числе работающих в секторе недвижимости, а также местных цен на железную и медную руду и роста уверенности в сегменте малого бизнеса КНР.

Европу Goldman Sachs считает слабым звеном: «в Италии рецессия уже началась, Германия близка к этому, а большинство других экономик региона растут больше по инерции». Что касается США, экономисты GS считают, что курс доллара будет снижаться, особенно с учетом более осторожной политики ФРС.

При этом в отношении рисковых активов в США аналитики придерживаются позитивных прогнозов, но отмечают, что «на эти активы оказывают очевидное давление общие негативные ожидания в отношении перспектив экономического роста».

Евгений Хвостик

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