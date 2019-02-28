Азиатский поток. Может ли Туркмения вытолкнуть РФ с газового рынка Европы

Источник: AP 2019

Европейцы спустя семь лет, снова приглашают Туркмению на европейский рынок газа. Недавно в Берлине прошел германо-туркменский форум, где глава немецкой энергетической компании Edison Technologies Эдисон Касапоглу заявил, что выход туркменского топлива в ЕС помог бы диверсифицировать поставки газа в регион.

А представитель немецкого Министерства иностранных дел Александр Шенфель добавил, что за счет соглашения о статусе Каспийского моря, заключенного в прошлом году, Туркмения без проблем может построить трубопровод, который войдет в ГТС Азербайджана. А там, по Южному газовому коридору, и до Европы рукой подать.

«Таким образом Туркмения может быстро получить доступ на европейский газовый рынок, что мы считаем очень важным в интересах диверсификации поставок», — цитирует Шенфеля издание Deutsche Welle.

Азербайджан, который добывает газ, неоднократно заявлял, что в случае наличия на восточных берегах Каспийского моря энергоресурсов для их транспортировки в Европу через Грузию и Турцию, готов предложить свои возможности. Гюнтер Эттингер еврокомиссар

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Означает ли это, что туркменский газ через азербайджанскую газотранспортную систему потечет в Европу? И почувствует ли это Россия как основной экспортер «голубого топлива» в страны Старого света?

«Набукко» не вернуть

Идее европейцев получать туркменское топливо не один десяток лет — Туркмения обладает четвертыми в мире запасами газа. Самый известный проект — газопровод «Набукко», по которому Туркмения вместе с Ираком, Азербайджаном и Ираном планировали поставлять газ в ЕС, в обход России. Пропускная способность «Набукко» должна была составить 26 — 32 млрд кубометров топлива в год. Готовили проект с 2002 года, начало строительства газопровода было намечено на 2011 год, а окончание — на 2014 год. Реализация «Набукко» откладывалась из-за разногласий с потенциальными экспортерами топлива. По этой причине сроки запуска проекта переносились, а потом и вовсе на нем был поставлен крест. Кроме того, стоимость «Набукко» постоянно пересматривалась, и в итоге выросла почти вдвое — с 7,9 млрд долларов до 14 млрд.

Было и географическое препятствие — чтобы экспортировать газ в ЕС, Туркмения должна была придумать обходной маршрут через Каспийское море. Либо пустить трубопровод через море, но там уже возникал вопрос о статусе Каспия, и Россия могла наложить вето на строительство трубы.

Как пояснил АиФ.ru аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Сергей Капитонов, теперь географическое препятствие для Туркмении снято — получать разрешение всех прикаспийских государств для строительства газопровода через Каспийское море больше не надо.

Но вопросы все равно есть. Самый насущный — кто оплатит проект?

«Сегодня, несмотря на разговоры о растущей зависимости от России, у Европы широкие возможности по диверсификации закупок газа за счет СПГ. Плюс на подходе азербайджанский газ, пусть и всего 10 млрд кубометров. Какой смысл европейским компаниям инвестировать в спорный и, очевидно, дорогой проект?», — рассуждает Капитонов, подчеркивая, что Ашхабад строительство такого газопровода в одиночку не потянет.

Другой вопрос: способна ли Туркмения обеспечить стабильные поставки на Запад?

Неоднократно отмечались случаи, когда в зимний период Туркменистан недопоставлял газ в Китай. В отсутствие данных независимого аудита о текущей ситуации с газодобычей сложно давать утвердительные оценки такой способности. Сергей Капитонов аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

«Кроме того, в случае положительного исхода переговоров с “Газпромом” о поставках газа в Россию, у Туркмении останется меньше стимулов развивать европейское направление», — добавляет эксперт.

Ориентация на восток

Еще один момент — Туркмения более ориентирована на азиатский энергетический рынок, и переориентировка на европейский опять же займет много времени.

Весь импорт туркменского газа завязан на Китай (половина всей добычи), а часть поставок идет в счет погашения ранее выданных китайских кредитов на строительство газопроводов и разработку месторождений.

Эксперты сходятся во мнении, что как Евросоюз заинтересован в диверсификации поставщиков топлива, так и Туркмения заинтересована в разнообразии покупателей сырья.

«Для Туркмении 100% зависимость от КНР включает в себя определенные риски. Естественно, страна будет пытаться найти других импортеров, а не замыкаться на одном Китае», — говорил АиФ.ru эксперт по энергетике Сергей Агибалов.

«На фоне отсутствия альтернативных импортеров Ашхабаду жизненно необходимы альтернативные рынки сбыта. Однако, говоря практически, кроме газопроводов в Китай, за долгие годы ни один из проектов поставок газа не был реализован, несмотря на политическую поддержку и Европы, и США. Давно на полке пылится проект “Набукко”, не продвигается проект ТАПИ (газопровод из Туркмении в Афганистан, Индию, Пакистан — ред.). Альтернативные проекты также не имели успеха», — подчеркивает Сергей Капитонов.

Что касается цены туркменского газа для европейских стран, она может и не отличаться от стоимости российского топлива.

В целом, по удаленности от Европы туркменские месторождения можно сравнить с российским Ямалом. Единственное, что в случае появления туркмено-европейского газопровода, стоимость его строительства теоретически могут заложить в стоимость сырья.