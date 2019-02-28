Нелегок груз. Где в России платят меньше налогов?

Источник: РИА "Новости"

Почему налоги отличаются?

В разных частях России жилье и земля строят по-разному, разнится также и состав местного «автопарка». Правила расчетов имущественного, земельного и транспортного налогов, которые идут в региональные бюджеты, определяют местные власти. И картина получается пестрая. Исследователи компании «ФинЭкспертиза» изучили, как она менялась с 2015 по 2017 гг. И вот что они увидели.

За это время финансовые обязательства населения заметно потяжелели. В масштабах всей страны сборы трех региональных налогов выросли на 28%, хотя зарплаты — только на 15%.

При этом за три года сумма всех налоговых платежей за жилье, землю и автомобиль, приходящаяся на среднестатистического жителя России, увеличилась в 1,27 раза и достигла 1534 руб. в год. А если оценивать ситуацию в пределах отдельных областей, краев и республик, то в 2017 г. самая высокая фискальная нагрузка досталась Московской области (3620 руб. на человека), самая низкая — Ингушетии (147 руб).

Во многом эти результаты связаны с умением местных инспекций ФНС пополнять бюджетные закрома и благосостоянием регионов. Неслучайно в пятерке аутсайдеров соревнования по сборам региональных налогов сплошь бедные кавказские республики и Чукотка. Но — удивительное дело — на шестом месте снизу расположилась богатейшая Тюменская область: только 430 руб. на человека.

Ежегодный платеж на одного жителя России

По данным компании «ФинЭкспертиза»



2015 год 2017 год Налог на имущество 207 руб. 356 руб.(+72%) Земельный налог 247 руб. 309 руб. (+25%) Транспортный налог 751 руб. 869 руб. (+16%) Сумма трех налогов 1205 руб. 1534 руб. (+27%)

Домик, где резной палисад

Самый массовый из платежей — за владение домом, квартирой, дачей или гаражом. С 2015 по 2017 гг. сборы налога на имущество увеличились в 1,72 раза. Связано это с тем, что четыре года назад базой для его расчетов стала более высокая кадастровая стоимость недвижимости. В разных регионах этот процесс стартовал в разное время. Поэтому логично, что больше всего теперь платят там, где жилье самое дорогое и где власти занялись повышением имущественного налога раньше. Это Москва и Московская область. На среднестатистического москвича в 2017 г. пришлось по 1050 руб. таких платежей, на жителя Подмосковья — в среднем по 617 руб. Высоким налогом на имущество отличились также Вологодская и Мурманская области. А на противоположном полюсе опять Ингушетия: 23 руб. на человека.

При этом есть исключения, что подтверждают правило: размеры налогов зависят не только от экономических возможностей региона, но и от воли властей. На пятом месте в группе с низким имущественным налогом не самая бедная Орловская область: 66 руб. на человека. А в пятерке лидеров по нагрузке на население — Томская область, где в расчетах до сих пор используется инвентаризационная, а не кадастровая стоимость недвижимости. Но, несмотря на это, средний платеж с одного жителя в сибирской глубинке получился почти таким же высоким, как в Подмосковье: 606 руб. Перебор налицо! Поэтому в марте 2018 г. мэрия Томска понизила платеж для горожан с низким достатком. Но сделано это было только после того, как стремительный рост имущественного налога обеспокоил президента Владимира Путина и он предложил уточнить механизмы его расчета.

В июле 2018 г. Госдума специальным законом ограничила ежегодное увеличение налога на имущество, исчисленного по кадастровой стоимости недвижимости: не больше 10% по сравнению с предыдущим годом.

«Но это решение только замедлит рост налоговой нагрузки, а не снизит ее», — отмечает руководитель налоговой практики «ФинЭкспертизы» Сергей Зубков.

Сколько конкретно приходится платить за владение жильем в разных регионах? Налог за 2017 г. за двухкомнатную квартиру площадью 53−54 кв. м составил 3220 руб. в спальном районе Москвы, 555 руб. — на окраине Вологды и всего 220 руб. — в Орле.

Дешевле тундры только горы

Земельный налог тоже привязан к кадастровой стоимости участков. С 2015 по 2017 гг. его сборы в среднем по России увеличились на 25%. В лидерах по платежам на человека — Московская область (1399 руб. в 2017 г.), Ленинградская область (685 руб.), Владимирская область (553 руб.), Тамбовская область (545 руб.) и Калмыкия (541 руб.). Владельцу 10 дачных соток в 40 км от Москвы пришлось заплатить 1300 руб., а хозяину такого же приусадебного участка в селе под Суздалем — 400 руб.

Дороже, чем во многих других регионах, стоит владение землей в Краснодарском крае, Ростовской, Калужской и Тверской областях, то есть в крупнейших житницах или местах, облюбованных столичными дачниками.

Новость Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране

А в десятке регионов с самыми низкими платежами — в основном представители Северного Кавказа и Севера: в среднем от 34 руб. до 100 руб. с человека. Что понятно: земли в горах, тайге и тундре стоят недорого. Поэтому, например, земельный налог за 10 соток в ингушском поселке тянет всего на 63 руб.

Кони железные привередливые

Самый значительный для бюджета налог — тот, что платят автовладельцы. В 2017 г. его доля в общем объеме региональных налогов с населения составляла 57%. Транспортный налог зависит от мощности и возраста машины. И он может разительно отличаться не только в разных областях и городах, но даже внутри одного региона. Чемпион с разницей в 59 раз — Калининградская область. Таков здесь разрыв между минимальной ставкой, по которой облагаются машины мощностью до 100 лошадиных сил, и максимальной, установленной для моторов, в которых больше 250 «лошадей».

Новость Как сильно подорожали автомобили с 1 января

В Оренбургской области владельцы дешевых малолитражек вообще не платят транспортный налог. На минимальном уровне (2,5 руб. за лошадиную силу) в 2018 г. он установлен в той же Калининградской и Свердловской областях. Например, за новую машину марки KIA Picаnto мощностью 67 л. с. нужно заплатить в казну всего 168 руб. Но в 4 регионах даже маленькие бюджетные машинки считают роскошью и облагают по ставке в 10 раз выше. Владение той же самой KIA стоит 1675 руб. в год в Республике Марий Эл, Волгоградской, Курской областях и Пермском крае. В последнем также самая низкая в стране разница между налоговыми ставками на машины разного класса: 2,3 раза.

Но если оценить сборы транспортного налога на один автомобиль, то лидеры и аутсайдеры уже другие. В топ-5 регионов с самым высоким среднестатистическим платежом в 2017 г. попали Москва (5580 руб.), Санкт-Петербург (5392 руб.), Московская область (4696 руб.), Камчатский край (3994 руб.) и Сахалинская область (3817 руб.). А в пятерке регионов с самым щадящим налогом (от 531 до 942 руб.) опять оказались кавказские республики и… Тюменская область. Меньше, чем здесь, транспортный налог только в Ингушетии.

Многократная разница в размерах транспортного налога в пересчете на одну машину говорит о разной политике региональных властей. В Москве и на Дальнем Востоке больше мощных машин, чем в других регионах, при этом ставки налога здесь находятся на среднем уровне. И другая ситуация в Санкт-Петербурге и Московской области. Здесь тоже немало дорогих автомобилей, но и ставки здесь заметно выше, чем повсеместно. Сергей Зубков руководитель налоговой практики «ФинЭкспертизы»

А уникальная ситуация в Тюменской области объясняется тем, что ее власти целенаправленно сдерживают рост налоговой нагрузки на население. Благо хорошие денежные поступления от нефтяного бизнеса дают такую возможность. «Этот регион до 2018 г. оттягивал переход на расчет имущественного налога по кадастровой стоимости, — рассказывает доцент Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. — А по транспортному налогу в Тюменской области установлено много льгот, не только для пенсионеров и инвалидов. Например, владельцы легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. освобождаются от этого платежа, в случае если это их единственная машина».