ФАС попросили возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

Источник: AP 2019

«Настоящее заявление направляется в ФАС России в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением», — говорится в тексте заявления.

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Ассоциации считают, что признаки нарушения закона о защите конкуренции усматриваются в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Межбанковская комиссия, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

«Действия ответчиков на рынке платежных карт, являющиеся предметом данного заявления, выражаются в установлении ответчиками размера межбанковской комиссии, который оказывает негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли», — указывается в документе.

Ассоциации в качестве примера приводят ставки межбанковской комиссии системы Mastercard, указывая, что в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров применяются более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В результате продавцы, в отношении которых применяются меньшие ставки МБК, могут получать «необоснованные преимущества перед своими конкурентами».