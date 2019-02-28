OneWeb отправила на орбиту первые спутники для создания всемирной интернет-связи

Источник: OneWeb

Согласно планам, в конечном итоге на орбиту может быть выведено около 2000 спутников.

Другие компании также обещают так называемые «мега-созвездия», но OneWeb считает, что она обладает преимуществом первопроходца с уже функционирующей системой.

Запуск ракеты «Союз» из Французской Гвианы состоялся в среду в 18:37 по местному времени (21:37 по Гринвичу).

Наиболее важной задачей платформ является обеспечение частот, необходимых для ретрансляции подключений к интернету в будущей сети.

Если эти первые установки сработают должным образом, OneWeb начнет массовое развертывание остальной части созвездия спутников ближе к концу года.

Для этого потребуется еще 20 ракет «Союз», запуски которых будут происходить каждый месяц. Каждая ракета будет выводить на орбиту от 32 до 36 спутников за раз.

Чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие, на орбите должно постоянно находиться 648 спутников.

«Мы собираемся соединить множество людей, которые в настоящее время не связаны. Мы начнем с того, что сосредоточимся на соединении школ, морских судов, самолетов и на соединении огромных районов планеты, где не имеет смысла прокладывать оптоволокно», — объяснил генеральный директор OneWeb Адриан Штекель в интервью Би-би-си.

Кто поддерживает OneWeb?

Компания была основана американским предпринимателем в сфере телекоммуникаций Грегом Уайлером.

Ранее он основал еще одно созвездие спутников под названием O3b, что означает «другие три миллиарда» — отсылка к половине планеты, у которой нет интернет-связи.

O3b состоит из 16 спутников, движущихся вокруг экватора на высоте 8000 км.

OneWeb — это еще более грандиозное видение Уайлера — гораздо более плотная сеть, которая должна оперировать на высоте лишь 1200 км над землей.

Близость спутников, их высокая пропускная способность — более одного терабита в секунду по всему созвездию — и глобальный охват должны обеспечить доступность интернет-связи для тех, кто в настоящее время недостаточно обслуживается или не обслуживается вообще.

По крайней мере, это мнение разделяют партнеры OneWeb, в число которых входят такие компании, как производитель микросхем Qualcomm, Virgin Group Ричарда Брэнсона, Coca-Cola, компания-специалист в области спутниковой связи Hughes и финансирующий сферу технологий SoftBank.

Соединение автомобилей: OneWeb стремится расширить возможности использования спутникового интернета | Источник: GETTY IMAGES

Насколько масштабно это предприятие?

Масштабы поражают. Спутниковая технология сейчас уже намного дешевле, чем раньше, и большое количество спутников, необходимых для сети, снижает стоимость единицы.

Несмотря на это, стоимость космического корабля, создаваемого партнером OneWeb Airbus, составляет около миллиона долларов.

С учетом всей наземной инфраструктуры, необходимой для работы системы, общие расходы превышают три миллиарда.

В прошлом несколько компаний, которые пытались построить большие спутниковые созвездия, обанкротились. Такие фирмы, как Iridium и Globalstar, существуют сегодня только потому, что процедура банкротства освободила их от долгов.

Несколько других групп зарегистрировали свою заинтересованность в конкуренции с OneWeb, включая компанию SpaceX Илона Маска. У инженеров Маска уже есть пара спутников на орбите, чтобы продемонстрировать технологии.

Аналитики, похоже, уверены только в одном: не все проектируемые мега-созвездия смогут удержаться на рынке.

Диспетчеры в Вирджинии и Лондоне репетируют процесс запуска | Источник: OneWeb

Участие Великобритании

OneWeb базируется в западном Лондоне. Компания располагается в офисах, из которых некоторое время назад переехала Би-би-си.

Сейчас в компании работает около 70 человек, и она намерена увеличить число сотрудников примерно до двухсот.

Оборудование для контроля за спутниками и сетью в настоящее время монтируется в Лондоне, а также в Соединенных Штатах.

Правительства Великобритании одно за другим пытались создать деловую и нормативную среду, которая привлекла бы в страну предприятия космической отрасли для открытия здесь своих штаб-квартир — и им это удалось, считает Адриан Штекель.

«Мы считаем, что Космическое агентство Великобритании (UKSA) проделало фантастическую работу, — сказал он в интервью Би-би-си. — Они работали с нами рука об руку в прохождении всего нормативно-правового процесса. Они очень нас поддержали».

UKSA тратит значительные суммы на исследования и разработки в области спутниковой связи. В данный момент она делает это через участие в Европейском космическом агентстве (ESA).

ESA разрабатывает новые технологии, которые, как надеются его участники, сохранят конкурентоспособность европейских компаний на мировом рынке.

UKSA только что вложило 18 млн фунтов (около 24 млн долларов) в программу, которая должна помочь работе спутников OneWeb более нового поколения, в частности в том, как они взаимодействуют и работают вместе с наземными мобильными сетями стандарта 5G, которые сейчас только начинают разворачиваться.

Важно,чтобы мега-созвездия быстро выводили с орбиты отработавшее свой срок оборудование | Источник: ESA

Не слишком ли тесно в космосе для всего этого?

Это тема жарких споров. Сейчас на орбите находится около 2000 работающих спутников, летающих на разных высотах; и немного большее количество отживших свой век аппаратов, которые уже не функционируют.

Если будет запущено несколько мега-созвездий, это значительно увеличит количество спутников, находящихся на орбите, и это вызывает обеспокоенность экспертов по поводу опасности столкновений.

Недавнее исследование, спонсируемое Европейским космическим агентством и поддерживаемое Airbus, показало, что новым сетям потребуется вывести их старые, неработающие космические аппараты в течение пяти лет, в противном случае вероятность столкновения объектов друг с другом резко увеличится.

Представители OneWeb говорят, что принимают эту ситуацию во внимание. UKSA тесно сотрудничал с компанией, чтобы ускорить процесс удаления с орбиты ее старого оборудования.

Джонатан Амос, обозреватель Би-би-си по науке