Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Майли Сайрус перевоплотилась в мужчину
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч. Стоит ли их брать?
Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане Следственный комитет по Курганской области и Роспотребнадзор проверит школу
Подольская и Пресняков отвели 3-летнего сына в музей
Филипп Киркоров показал, чем занимаются дома его дети
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании россиянки на Сейшелах
Авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
12 шайб: Билялетдинова так не били со времен Олимпиады в Сочи
73-летний Петросян делает по 30 упражнений на каждой тренировке
Бледанс, Федорова, Пегова на модной выставке в Москве
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
08:36 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Роскачество в ходе проверки замороженных пельменей российского производства выявило в некоторых образцах продукции бактерии группы кишечной палочки, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. В подборку вошла только продукция российского производства стоимостью от 90 до 640 рублей за 1 килограмм. Согласно результатам лабораторных испытаний, ни одна марка не смогла претендовать на российский «Знак качества», отметили в организации.

«В 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий. В числе возможных причин данных отклонений — несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке, хранении или при реализации», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что превышение обязательных требований по содержанию антибиотиков найдено всего в двух случаях.

Вместе с тем эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислот, нитрита натрия.

Эксперты подчеркивают, что во всей продукции было обнаружено мясо.

«ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах. В то же время, в ходе исследований Роскачества эксперты увидели и незаявленные виды мяса — они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве», — сказано в релизе.

Вместе с тем, эксперты не нашли ни крахмала, ни перемолотых костей в фарше.

Лишь в пельменях одной марки были обнаружены хрящи. Также в ходе исследования эксперты не увидели превалирующего количества сои, хотя ее ДНК встречалась. «Лучшие пельмени производят в Москве и области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области», — заключили в организации.

 В WhatsApp появится новая функция
Четвертый финалист отбора отказался представлять Украину на Евровидении
Пушков: риск ядерной войны между Индией и Пакистаном минимален
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой
В Калифорнии вышла из берегов «Русская река»
ФАС попросили возбудить дело в отношении Visa и Mastercard
Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов
Спорт
«Барса» разнесла «Мадрид» и вышла в финал Кубка Испании 0:3 на «Бернабеу»
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Марка из Швеции (не Volvo) сделала еще одно красивое авто Компания Polestar, занимавшаяся выпуском «заряженных» Volvo, представила вторую собственную модель — электрокар Polestar 2
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь