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11:26 (мск), источник: Интерфакс

В управделами президента РФ объяснили закупку сигарет на 19 млн рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Сигареты отечественного производства на 19 млн рублей закупаются торговым домом «Кремлевский» в рамках обычной коммерческой деятельности и будут реализованы в различных городах РФ, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова.

«Поставка для сети супермаркетов в нескольких городах России в рамках обычной коммерческой деятельности. Все необходимые разрешения есть, бюджетные деньги не используются», — сказала Крылова, комментируя сообщения СМИ о появлении на портале госзакупок сведений о приобретении сигарет на 19 млн рублей торговым домом «Кремлевский», который является подразделением управления делами президента.

На вопрос, почему запрошены сигареты только отечественного производства, Крылова ответила: «Это сделано с учетом требований заказчика».

По данным СМИ, поставщиком всего объема сигарет выступило ООО «КТФ» — Калужская табачная фабрика. Она будет производить поставки в Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. В общей сложности управделами президента закупило 360 тыс. единиц товара.

В документах не сказано, считается ли единицей этого товара пачка или одна сигарета. Средняя цена закупки одной единицы продукта составляет около 52 рублей,

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