В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»

Источник: РИА "Новости"

Спикеры обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации) в четверг внесли в Госдуму первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в Послании Федеральному Собранию, — об «ипотечных каникулах», сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Вячеслав Володин спикер Госдумы

Он пояснил, что рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «“Ипотечные каникулы” станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 процентов», — рассказал спикер.

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«Законопроект об “ипотечных каникулах” станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — подчеркнул он.

Среди авторов законопроекта, наряду со спикерами обеих палат, от Госдумы — руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Единая Россия»).

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул» гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.