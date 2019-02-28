Зерновозы доехали до волонтеров

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Водители зерновозов, не добившись своими забастовками повышения тарифов на свои услуги, решили теперь отправить волонтеров к владельцам грузов и транспортным компаниям, согласившимся работать на существующих условиях. Ассоциация «Грузавтотранс» теперь будет собирать все сообщения добровольцев о фактах перегруза и направлять информацию в контролирующие органы.

В Краснодарском крае с 1 марта начинается акция «Общественный контроль против перегруза», сообщил «Ъ» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Две мобильные группы волонтеров начнут дежурить на маршрутах движения зерновозов, в частности на подъездах к терминалам и рядом с пунктами весогабаритного контроля.

Волонтеры из числа водителей грузовиков подготовили светоотражающие жилеты с надписью «Общественный контроль» и такие же знаки на своих автомобилях.

По словам Владимира Матягина, гражданские активисты намерены выявлять автомобили, идущие с перегрузом, и фиксировать каждый случай фотографиями и видеосъемкой. «Перегруженный автомобиль можно выявить визуально, и служебная инструкция предписывает сотрудникам Ространснадзора действовать именно так, однако на практике мы видим, что машины с перегрузом беспрепятственно минуют все посты, — отметил господин Матягин.— Волонтеры намерены следить за тем, как реагируют на перегруженные машины сотрудники ДПС и Ространснадзора, если реакции не будет — мы планируем сообщать о каждом случае в прокуратуру и службу собственной безопасности МВД».

Также волонтеры намерены присутствовать при прохождении зерновозами весового контроля.

«Мы не согласовывали этот вопрос с контролирующими органами, но, как нам кажется, если сотрудникам пунктов весогабаритного контроля нечего скрывать, они не будут против присутствия волонтеров ''Грузавтотранса'' при взвешивании», — добавил Владимир Матягин. Помимо Краснодарского края активисты «Грузавтотранса» намерены выставить посты общественного контроля в Ростовской области.

Как ранее сообщал «Ъ», акции протеста водителей зерновозов начались на юге России во второй половине января. Водители собирались группами вблизи элеваторов и погрузочных терминалов, убеждая своих коллег не соглашаться на низкие расценки на свои услуги. По словам инициаторов акции, на протест их толкнула критическая ситуация на рынке перевозок, когда расценки на транспортные услуги не позволяют работать даже с минимальной рентабельностью. Активисты утверждают, что вести переговоры с грузоотправителями об установлении приемлемых цен им мешают штрейкбрехеры — водители машин, готовые возить зерно по низкой цене большими партиями, что достигается за счет существенного перегруза машин. Общественная кампания против перегруза машин, по мнению активистов «Грузавтотранса», должна стать первым шагом в наведении порядка в сфере перевозок зерна.