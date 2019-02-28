Законопроект об «ипотечных каникулах» внесен в Госдуму
Заемщики в трудной жизненной ситуации смогут полгода не платить ипотеку.
Заемщики в трудной жизненной ситуации смогут полгода не платить ипотеку.
Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах». Согласно опубликованному на сайте Госдумы тексту законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредитного договора обратиться в банк с требованием уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.
Максимальный срок «ипотечных каникул» — шесть месяцев, воспользоваться ими можно один раз и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, предмет ипотеки — его единственное жилье.
К сложной ситуации документ относит любое из пяти обстоятельств: регистрация заемщика как безработного, признание его инвалидом I или II группы, смерть его близкого родственника, имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты или дохода заемщика или его супруга (супруги) более чем на 30% за предыдущий месяц.
Документ отводит банкам пять дней на проверку, соответствует ли заемщик этим критериям, но если он соответствует, отказать банк не вправе. Заемщик может досрочно прервать каникулы и вернуться к нормальному графику обслуживания долга, о чем он должен уведомить банк.
Это первый из законопроектов, о необходимости которых Владимир Путин говорил 20 февраля 2019 г. в послании Федеральному собранию. «В жизни может случиться все — и потеря работы, и тяжелая болезнь», — объяснял президент. 27 февраля он поручил правительству и ЦБ подготовить законопроект к 1 июля, сообщала
В конце прошлого года о необходимости «ипотечных каникул» для заемщиков в трудной ситуации заявлял первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Конечно, работа с ипотечными заемщиками, которые попали в тяжелое жизненное положение, подталкивает к такого рода решению. Другой вопрос, который всегда возникает: за чей счет банкет? То есть можно сказать, что банк будет прощать долги каждому второму, но тогда для оставшихся людей ставка по кредитам должна вырасти ровно на ту сумму, которую банк простил.
«Банки и так дают заемщикам возможность не платить
По ее словам, в «Абсолют банке» 2−4% заемщиков обращались за реструктуризацией ипотеки, в основном