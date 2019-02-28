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16:48 (мск), источник: Ведомости

Законопроект об «ипотечных каникулах» внесен в Госдуму

Заемщики в трудной жизненной ситуации смогут полгода не платить ипотеку.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах». Согласно опубликованному на сайте Госдумы тексту законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредитного договора обратиться в банк с требованием уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

Действие законопроекта распространяется только на те договоры, которые будут заключены после его вступления в силу.
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Максимальный срок «ипотечных каникул» — шесть месяцев, воспользоваться ими можно один раз и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, предмет ипотеки — его единственное жилье.

К сложной ситуации документ относит любое из пяти обстоятельств: регистрация заемщика как безработного, признание его инвалидом I или II группы, смерть его близкого родственника, имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты или дохода заемщика или его супруга (супруги) более чем на 30% за предыдущий месяц.

Документ отводит банкам пять дней на проверку, соответствует ли заемщик этим критериям, но если он соответствует, отказать банк не вправе. Заемщик может досрочно прервать каникулы и вернуться к нормальному графику обслуживания долга, о чем он должен уведомить банк.

После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем — те платежи, которые он не выплатил во время «каникул». Таким образом, срок ипотеки для заемщика удлинится.

Это первый из законопроектов, о необходимости которых Владимир Путин говорил 20 февраля 2019 г. в послании Федеральному собранию. «В жизни может случиться все — и потеря работы, и тяжелая болезнь», — объяснял президент. 27 февраля он поручил правительству и ЦБ подготовить законопроект к 1 июля, сообщала пресс-служба Кремля.

В конце прошлого года о необходимости «ипотечных каникул» для заемщиков в трудной ситуации заявлял первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Конечно, работа с ипотечными заемщиками, которые попали в тяжелое жизненное положение, подталкивает к такого рода решению. Другой вопрос, который всегда возникает: за чей счет банкет? То есть можно сказать, что банк будет прощать долги каждому второму, но тогда для оставшихся людей ставка по кредитам должна вырасти ровно на ту сумму, которую банк простил.
Алексей Моисеев
замминистра финансов (цитата по ТАСС)
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«Банки и так дают заемщикам возможность не платить какое-то время ипотеку или снизить платежи, если те попадают в сложную жизненную ситуацию. Условия реструктуризации примерно похожи на те, что в законопроекте. Однако закрепить стандарты “ипотечных каникул” на законодательном уровне было необходимо: это придаст большую уверенность заемщикам, которые боятся брать ипотеку из-за возможных жизненных трудностей», — говорит предправления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова.

По ее словам, в «Абсолют банке» 2−4% заемщиков обращались за реструктуризацией ипотеки, в основном из-за потери работы, причем многие досрочно возвращаются в старый график платежей. Законопроект сделает ипотеку более привлекательной и увеличит спрос на нее, считает Ушкова. «Банки не теряют доходность, хотя срок кредита удлиняется. Но полгода для ипотеки — это несущественно», — добавила она.

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