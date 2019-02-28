Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда от стран G7

Источник: РИА "Новости"

По словам Кудрина, выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, отметил председатель Счетной палаты. «Мы пока находимся где-то на уровне 80-х гг. стран “большой семерки”», — сказал Кудрин.

Производительность труда, по его мнению, входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики. Кудрин ранее назвал три фактора, необходимые для роста ВВП на 3% в год — это трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. Задача ускорить экономический рост России до 3−3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, содержится в новом майском указе Путина.