Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда от стран G7
Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х гг. прошлого века стран G7, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на
Россия по показателю производительности труда находится на уровне 80-х гг. прошлого века стран G7, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на
По словам Кудрина, выработка на одного работающего в России сейчас составляет примерно $23 в час. Это в полтора раза меньше, чем в Турции, и примерно в три раза меньше, чем в США, отметил председатель Счетной палаты. «Мы пока находимся
Производительность труда, по его мнению, входит в число ключевых факторов, которые влияют на рост экономики. Кудрин ранее назвал три фактора, необходимые для роста ВВП на 3% в год — это трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. Задача ускорить экономический рост России до 3−3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира, содержится в новом майском указе Путина.
При этом согласно прогнозу Кудрина приток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал потребность в рабочей силе, в перспективе будет сокращаться, а притоку инвестиций будут мешать административная нагрузка на бизнес и неопределенность на рынке. Поэтому производительность труда должна «расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы», заключил Кудрин.