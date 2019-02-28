Появились фотографии новых вагонов купе
Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотографии обновленных купейных вагонов, разрабатываемых для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» Российских железных дорог).
Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотографии обновленных купейных вагонов, разрабатываемых для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» Российских железных дорог).
Интерьер вагонов выполнен в
«В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов. Первые поставки запланированы уже в текущем году.
В декабре 2018 года холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером.
Главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных светонепроницаемых шторок, которые позволят полностью скрыться от взглядов соседей.