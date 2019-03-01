Росрыболовство объяснило большие квоты для Украины на вылов рыбы в Азовском море

Источник: РИА "Новости"

В текущем году украинским рыбакам, например, предоставлены преимущества на вылов бычка, сообщает «РИА Новости». Для России квота составляет 6 тыс. тонн, в то время как для второй стороны — 9 тыс. тонн. В ведомстве отметили, что это обусловлено невысокой востребованностью этой рыбы в РФ.

Для других видов рыбы установлены следующие лимиты: черноморско-азовской проходной сельди — 320 тонн (доля России — 256 тонн, Украины — 64 тонны), тарани — 550 тонн (доля России — 440 тонн, Украины — 110 тонн), хамсы для обеих стран в объеме бычков — 50 тыс. тонн, пиленгаса — 520 тонн, тюльки — 60 тыс. тонн. Добыча хамсы, тюльки и пиленгаса ведется без разделения на национальные объемы, и страны обмениваются информацией о добытой рыбе.

О том, что Украина и Россия подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море стало известно от украинской стороны. Председатель Госрыбагентства Ярослав Белов сообщил, что согласно договору, теперь задержанные рыбаки передаются той стороне, чье гражданство они имеют. Ведомство считает, что документ поможет увеличить уровень безопасности своих рыбаков.

При этом, Украина готовится разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю. Ранее, украинские власти подали в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении РФ конвенции по морскому праву. Киев считает, что Москва нарушила международное законодательство и суверенные права Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Украина оспаривает российское присутствие в прибрежных территориях, ранее контролировавшихся Киевом.