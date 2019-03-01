Эксперты оценили влияние Газовой директивы ЕС на «Северный поток — 2»

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Изменения еще не приняты. 4 марта документ рассмотрят на уровне министров энергетики в рамках Совета ЕС. Однако в случае утверждения последней редакции производительность газопровода может снизиться.

По мнению экспертов, причины изменений заключаются в желании европейских стран помешать строительству и показать свою значимость. Они отмечают, что у Еврокомиссии всё же будет возможность влиять на осуществление проекта, как это уже было с сухопутной частью первого «Северного потока» — газопроводом OPAL. В 2009 году ЕС на семь лет ограничил «Газпрому» доступ к его мощностям.

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20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам. В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.