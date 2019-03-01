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00:53 (мск), источник: Известия

Эксперты оценили влияние Газовой директивы ЕС на «Северный поток — 2»

Поправки в Газовую директиву Европейского союза могут осложнить, но не остановить реализацию «Северного потока — 2». Строительство газопровода ведется строго по расписанию в соответствии с европейским законодательством, рассказал «Известиям» официальный представитель компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер. По его словам, в настоящее время заложено свыше 700 км труб.

Источник: Reuters

Изменения еще не приняты. 4 марта документ рассмотрят на уровне министров энергетики в рамках Совета ЕС. Однако в случае утверждения последней редакции производительность газопровода может снизиться.

По мнению экспертов, причины изменений заключаются в желании европейских стран помешать строительству и показать свою значимость. Они отмечают, что у Еврокомиссии всё же будет возможность влиять на осуществление проекта, как это уже было с сухопутной частью первого «Северного потока» — газопроводом OPAL. В 2009 году ЕС на семь лет ограничил «Газпрому» доступ к его мощностям.

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20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне. Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам. В частности, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

Газовая директива. Игра ЕС с дискриминацией «Северного потока — 2» продлится недолго
Во время загрузки произошла ошибка.
21 февраля© Ньюстюб
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