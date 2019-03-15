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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Кордарон» может появиться в аптеках в конце марта

Производитель сообщил «Ъ» о перебоях в поставках препарата против аритмии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В российских аптеках наблюдаются нехватка популярного препарата против аритмии «Кордарон» французского производителя «Санофи». В компании подтвердили «перебои в поставках в Россию». Опрошенные «Ъ» эксперты предположили, что препарат находится на перерегистрации. Производитель обещает, что поставки препарата возобновятся в полном объеме в конце марта.

В российских аптеках закончился или вот-вот закончится популярный антиаритмический препарат «Кордарон» (международное непатентованное название «Амиодарон») производства компании Sanofi (Франция, препарат производится в Венгрии). Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемых правительством РФ. На отсутствие лекарства пациенты жалуются в соцсетях в Москве, Петербурге и других городах. В справочных нескольких аптек «Ъ» подтвердили отсутствие препарата, в интернет-поисковиках по аптекам препарат также отсутствует — о его наличии сообщается лишь в двух-трех аптеках.

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В российском представительстве компании подтвердили, что «в некоторых аптечных сетях может отсутствовать таблетированная форма препарата “Кордарон” (амиодарон), что связано с перебоями в поставках препарата в Россию». Причину перебоев в поставках в компании не назвали. «Данная ситуация не связана с качеством или безопасностью препарата, — отметили в “Санофи Россия”.— “Санофи” делает все возможное для возобновления поставок препарата на территорию Российской Федерации в полном объеме в ближайшее время». В компании уточнили, что «Кордарон» должен «появиться у дистрибуторов в конце марта 2019 года».

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина рассказала «Ъ», что зачастую перебои возникают, если у препарата закончилось регистрационное удостоверение и компания «подала на перерегистрацию». По ее словам, это нужно, в том числе и тогда, когда компания «меняет что-то в дизайне упаковки, проводя ребрендинг»: «Соответственно, они должны внести изменения и в регистрационное досье». Представитель Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская в разговоре с «Ъ» также предположила, что препарат может стоять на перерегистрации. По данным государственного реестра лекарственных средств, в феврале 2019 года по препарату «Кордарон» 200 мг в таблетках обновлялась регистрационная документация.

В случае возникновения вопросов, связанных с приемом препарата, в «Санофи» рекомендовали пациентам «обращаться к своему лечащему врачу». Отметим, что у препарата «Кордарон» есть аналоги, они в аптеках в настоящее время в наличии. Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов в разговоре с «Ъ» напомнил, что «есть дженерики “Кордарона” восточноевропейских и отечественных производителей»: «В случае отсутствия оригинального препарата можно переходить на аналоги, но необходимо проконсультироваться с лечащим врачом».

Валерия Мишина

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