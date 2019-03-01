Страны БРИКС создадут единую платежную систему
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Предполагается, что оплата будет производиться с помощью мобильного приложения, вне зависимости от национальной валюты покупателя. При этом пользоваться платформой при желании смогут и другие государства. Первый проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.
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По мнению экспертов, единая система расчетов поспособствует развитию торговли и сократит зависимость участников союза от транснациональных платежных организаций, что очень важно в условиях нынешнего обострения международных отношений.
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