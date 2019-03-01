Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые нашли «Золотистую смерть»
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
Джанабаева сделала селфи без макияжа и обеспокоила фанатов
Где российские звезды покупают себе «дачи»
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Ирина Шейк проводит время с дочкой в Лос-Анджелесе
«Хозяюшка»: 2-летняя дочь встретила Безрукова тортом с ягодами
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
Парень убивал девушку на улице, а все вокруг снимали это
Жена раскрывает интимные детали романа с Табаковым
Актер узнал о болезни прямо на съемочной площадке
Ошибка в приготовлении кофе: становится кислым
Российские власти одарили мальчика гнилью за спасение ребёнка
“Держат за дурачков”: Иванов о плане США о Курилах
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
03:55 (мск), источник: Известия

Страны БРИКС создадут единую платежную систему

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay. Об этом рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), являющемся координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС со стороны Москвы.

Источник: Известия

Предполагается, что оплата будет производиться с помощью мобильного приложения, вне зависимости от национальной валюты покупателя. При этом пользоваться платформой при желании смогут и другие государства. Первый проект стартует в ЮАР уже в начале апреля.

В Торгово-промышленной палате отметили, что создание новой международной платежной системы (НМПС) являлось приоритетной задачей членов БРИКС, учитывая нестабильность в экономической сфере.

По мнению экспертов, единая система расчетов поспособствует развитию торговли и сократит зависимость участников союза от транснациональных платежных организаций, что очень важно в условиях нынешнего обострения международных отношений.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Пятивалютная корзина: страны БРИКС создают единый платежный сервис

Путин призвал БРИКС выработать честные правила мировой торговли
Во время загрузки произошла ошибка.
30 ноября 2018© Ньюстюб
 Эмодзи налицо: за какие смайлы могут избить и оштрафовать
Рулевые модели: на операторов беспилотных машин потратят миллиард
СМИ: Банки уменьшат бонусы и кешбэк из-за новых тарифов
Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
Появились фотографии новых вагонов купе
Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
«Одного лыжника поймали с иглой в руке». Что происходит на ЧМ
Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 миллионов
Спорт
Погоня за «Зенитом»: кто будет быстрее? Рассказываем о состоянии участников чемпионской гонки в РПЛ на старте весеннего отрезка
Hi-Tech
Производители возвращают смартфонам кнопки На MWC 2019 дебютировало сразу несколько устройств с физическими клавиатурами.
Авто
УАЗ начинает продажи «Патриота» цвета «вырви глаз» В феврале Ульяновский автомобильный завод начал производство специальной версии Life Style
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь