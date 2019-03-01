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09:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Tesla закрывает все свои магазины

Американский автопроизводитель Tesla объявил о снижении стоимости седана Model 3 на 6%, а также представил Model 3 в комплектации Standard Range Plus.

Источник: AP 2019

Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на онлайн-продажи, говорится в пресс-релизе компании.

«В течение следующих нескольких месяцев мы свернем многие из наших магазинов, а оставшееся небольшое количество в местах с высокой посещаемостью превратим в выставочные галереи и информационные центры Tesla. Для клиентов в Соединенных Штатах важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla», — пояснили в компании.

Седан Model 3 теперь будет стоить $35 тыс., а Model 3 Standard Range Plus с ускорением и премиум-интерьером обойдется в $37 тыс.

Тест-драйв перед покупкой не потребуется, отмечает Tesla, — покупатели смогут вернуть автомобиль в течение семи дней с момента покупки при условии, что у автомобиля не более 1 тыс. миль проезда.
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В этом случае клиент сможет получить все потраченные на машину деньги обратно. «Вы в буквальном смысле можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходные с друзьями, а затем бесплатно вернуть его», — рассказали в компании. Tesla добавила, что также намерена увеличивать инвестиции в систему сервисного обслуживания.

По данным Bloomberg, на фоне этих новостей акции Tesla снизились на 4,1% до $306,8 за штуку. По состоянию на 5:16 акции отыгрались до $319 за штуку.

Ранее на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в нью-йоркский суд, обвинив главу Tesla Илона Маска в неуважении к суду. По мнению SEC, приведенные господином Маском в его аккаунте в Twitter планы производства электромобилей Tesla на 2019 год «могут ввести инвесторов в заблуждение», а их публикация нарушает соглашение с регулятором.

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