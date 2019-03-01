Tesla закрывает все свои магазины
Американский автопроизводитель Tesla объявил о снижении стоимости седана Model 3 на 6%, а также представил Model 3 в комплектации Standard Range Plus.
Американский автопроизводитель Tesla объявил о снижении стоимости седана Model 3 на 6%, а также представил Model 3 в комплектации Standard Range Plus.
Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на
«В течение следующих нескольких месяцев мы свернем многие из наших магазинов, а оставшееся небольшое количество в местах с высокой посещаемостью превратим в выставочные галереи и информационные центры Tesla. Для клиентов в Соединенных Штатах важно понять, что благодаря
Седан Model 3 теперь будет стоить $35 тыс., а Model 3 Standard Range Plus с ускорением и
В этом случае клиент сможет получить все потраченные на машину деньги обратно. «Вы в буквальном смысле можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходные с друзьями, а затем бесплатно вернуть его», — рассказали в компании. Tesla добавила, что также намерена увеличивать инвестиции в систему сервисного обслуживания.
По данным Bloomberg, на фоне этих новостей акции Tesla снизились на 4,1% до $306,8 за штуку. По состоянию на 5:16 акции отыгрались до $319 за штуку.
Ранее на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в