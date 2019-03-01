Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила
«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», — сказала она.
«При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин», — добавила
По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16−22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.
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