Производители стрелкового оружия потеряли на санкциях США 50 млрд рублей

Источник: Reuters

За весь период действия санкций потери составили около 50 млрд руб.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал… Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», — отметил Абрамов. До введения ограничений на рынки США и ЕС шло около 80% российской продукции, рассказал собеседник на одном из предприятий отрасли.

Американцы — циничные бизнесмены. Они до последнего покупали наш боеприпас, потому что он самый дешевый. Сергей Абрамов индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»

Теперь место российской продукции на американском рынке занимают боеприпасы из Китая и Болгарии.

Серьезно сказались на отрасли и ограничения в отношении концерна «Калашников», введенные в сентябре 2014 г. Его продукция также поставлялась на американский рынок.

У «Калашникова» многие контракты сейчас приостановлены, это серьезные для нас потери — объем контрактов составлял и по $30 млн, и по $50 млн. Сергей Абрамов индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»