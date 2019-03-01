Производители стрелкового оружия потеряли на санкциях США 50 млрд рублей

За весь период действия санкций потери составили около 50 млрд руб.
«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал… Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», — отметил Абрамов. До введения ограничений на рынки США и ЕС шло около 80% российской продукции, рассказал собеседник на одном из предприятий отрасли.
Американцы — циничные бизнесмены. Они до последнего покупали наш боеприпас, потому что он самый дешевый.
Сергей Абрамовиндустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»
Теперь место российской продукции на американском рынке занимают боеприпасы из Китая и Болгарии.
Серьезно сказались на отрасли и ограничения в отношении концерна «Калашников», введенные в сентябре 2014 г. Его продукция также поставлялась на американский рынок.
У «Калашникова» многие контракты сейчас приостановлены, это серьезные для нас потери — объем контрактов составлял и по $30 млн, и по $50 млн.
Сергей Абрамов индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»
Ситуация обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии, рассказал Абрамов. До марта «Ростеху» поручено разработать антикризисную программу для отрасли.