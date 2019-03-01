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09:54 (мск), источник: Ведомости

Производители стрелкового оружия потеряли на санкциях США 50 млрд рублей

Американские санкции отнимают у российских производителей патронов и стрелкового оружия около 10 млрд руб. выручки в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергея Абрамова.

Источник: Reuters

За весь период действия санкций потери составили около 50 млрд руб.

«Санкции закрыли для нас многие рынки, которые имели хороший потенциал… Сейчас нам приходится перестраиваться и корректировать стратегию с учетом этого», — отметил Абрамов. До введения ограничений на рынки США и ЕС шло около 80% российской продукции, рассказал собеседник на одном из предприятий отрасли.

Американцы — циничные бизнесмены. Они до последнего покупали наш боеприпас, потому что он самый дешевый.
Сергей Абрамов
индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»

Теперь место российской продукции на американском рынке занимают боеприпасы из Китая и Болгарии.

Серьезно сказались на отрасли и ограничения в отношении концерна «Калашников», введенные в сентябре 2014 г. Его продукция также поставлялась на американский рынок.

У «Калашникова» многие контракты сейчас приостановлены, это серьезные для нас потери — объем контрактов составлял и по $30 млн, и по $50 млн.
Сергей Абрамов
 индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»

Ситуация обсуждалась на уровне коллегии военно-промышленной комиссии, рассказал Абрамов. До марта «Ростеху» поручено разработать антикризисную программу для отрасли.

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