Курорты в России заманивают туристов низкими ценами

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне активно бронируют туры на длинные майские праздники. В свою очередь, отели в Сочи обещают прошлогодний прайс, а крымские — серьезный дисконт. Удастся ли сэкономить на отдыхе, не выезжая за границу? Выясняла Аэлита Курмукова.

3 тыс. руб. за номер в гостевом домике, от 8,5 тыс. руб. — в четырехзвездочном отеле… А можно поселиться на майских на премиальной вилле под Ялтой, за 250 тыс. руб. в сутки. При этом крымские власти заявляют, что отдыхать у них в этом году дешевле, чем в прошлом.

Пресс-служба Минкурортов полуострова отмечает, что отельеры не только не подняли, а даже опустили цены в период майских праздников на 8−14%.

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Между тем, у местных жителей другая информация. Ценники, напротив, выросли, и сэкономить отдыхающим не получится, рассказал «Коммерсантъ FM» ялтинец Александр Талипов: «Цены на продукты выше, бензин в среднем на 5 руб. дороже, чем в Краснодарском крае. Инфраструктура Крыма в мае еще не готова давать тот сервис, к которому люди привыкли. Кроме того, еще вопрос в том, как справится наша трасса “Таврида” с потоком автомобилей, ведь работают только две полосы. При этом дорога не освещена, разметку, которую нанесли в декабре, уже не видно. Человек, который первый раз будет путешествовать по Крыму, может испытать сложности без навигационных программ, потому что “Таврида” не информативна. Я, например, недавно ехал от Керчи до Симферополя и указатель на город увидел, только въезжая в него».

Сочинские отели на майские обойдутся от 4,5 тыс. руб. в сутки до 200 тыс. руб. Давать серьезный дисконт отельеры не готовы, но и цены обещают не поднимать. При этом конкуренции с Крымом Сочи не боится, ведь отели на майские праздники уже забронированы на 70%, заявил в интервью «Коммерсантъ FM» начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат: «Держать на одном уровне цены на размещение мы физически не можем. Мы можем только убеждать наших отельеров резко их не поднимать. Всего на территории Сочи 2,4 тыс. объектов размещения, которые прошли классификацию».

Можно отдохнуть и в пятизвездочном отеле, достаточно недешевом, и в хостеле за 300 руб. От того, что к нам приезжают туристы, которым закрыт выезд за рубеж, Сочи только выигрывает. Чем больше гостей к нам приезжает, тем больше они тратят здесь, и тем больше налогов у нас остается. Сергей Доморат

Для тех, кто решил остаться на майских на родине, выбор не сильно большой из-за погоды. На длинных выходных можно было бы махнуть на Камчатку или Байкал, но там еще холодно. Вместе с тем, отдыхать там стало дешевле, отмечает организатор частных туров Антон Константинов: «Зимой очень много перевозчиков пришло на направление Москва-Иркутск, и цены снизились до 11 тыс. руб. за билеты в оба конца с багажом. Летом добираться на Байкал будет дороже, потому что авиакомпании “Аэрофлот” и “Россия” имеют датируемые перевозки из Москвы на Дальний Восток. Так что в этот сезон стоит ориентироваться на фиксированный тариф в 22−25 тыс. руб. за перелет туда-обратно».

Между тем, на Байкал лучше ехать не раньше июня, а на Камчатку — с июля. Так что, если не Сочи, Крым и города-миллионники, то самый бюджетный вариант на майские — речные круизы. И это при том, что они подорожали по сравнению с прошлым годом на 15%, говорит генеральный директор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский: «Ценник, если говорить про круизы из Москвы на комфортабельном корабле, составляет от 5,5−6 тыс. руб. в сутки на человека. Сюда включено размещение в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание в ресторане теплохода и ежедневная экскурсионная программа».