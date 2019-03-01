Курорты в России заманивают туристов низкими ценами
Во сколько обойдется отдых на майских праздниках.
Во сколько обойдется отдых на майских праздниках.
Россияне активно бронируют туры на длинные майские праздники. В свою очередь, отели в Сочи обещают прошлогодний прайс, а крымские — серьезный дисконт. Удастся ли сэкономить на отдыхе, не выезжая за границу? Выясняла Аэлита Курмукова.
3 тыс. руб. за номер в гостевом домике, от 8,5 тыс. руб. — в четырехзвездочном отеле… А можно поселиться на майских на премиальной вилле под Ялтой, за 250 тыс. руб. в сутки. При этом крымские власти заявляют, что отдыхать у них в этом году дешевле, чем в прошлом.
Между тем, у местных жителей другая информация. Ценники, напротив, выросли, и сэкономить отдыхающим не получится, рассказал «Коммерсантъ FM» ялтинец Александр Талипов: «Цены на продукты выше, бензин в среднем на 5 руб. дороже, чем в Краснодарском крае. Инфраструктура Крыма в мае еще не готова давать тот сервис, к которому люди привыкли. Кроме того, еще вопрос в том, как справится наша трасса “Таврида” с потоком автомобилей, ведь работают только две полосы. При этом дорога не освещена, разметку, которую нанесли в декабре, уже не видно. Человек, который первый раз будет путешествовать по Крыму, может испытать сложности без навигационных программ, потому что “Таврида” не информативна. Я, например, недавно ехал от Керчи до Симферополя и указатель на город увидел, только въезжая в него».
Сочинские отели на майские обойдутся от 4,5 тыс. руб. в сутки до 200 тыс. руб. Давать серьезный дисконт отельеры не готовы, но и цены обещают не поднимать. При этом конкуренции с Крымом Сочи не боится, ведь отели на майские праздники уже забронированы на 70%, заявил в интервью «Коммерсантъ FM» начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат: «Держать на одном уровне цены на размещение мы физически не можем. Мы можем только убеждать наших отельеров резко их не поднимать. Всего на территории Сочи 2,4 тыс. объектов размещения, которые прошли классификацию».
Можно отдохнуть и в пятизвездочном отеле, достаточно недешевом, и в хостеле за 300 руб. От того, что к нам приезжают туристы, которым закрыт выезд за рубеж, Сочи только выигрывает. Чем больше гостей к нам приезжает, тем больше они тратят здесь, и тем больше налогов у нас остается.
Для тех, кто решил остаться на майских на родине, выбор не сильно большой
Между тем, на Байкал лучше ехать не раньше июня, а на Камчатку — с июля. Так что, если не Сочи, Крым и
Самый дешевый круиз по Золотому кольцу в майские праздники из Москвы обойдется в 27 тыс. руб. Каюта класса «люкс» — около 40 тыс. руб., и это за неделю.