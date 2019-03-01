Рост реальной зарплаты россиян в январе замедлился до минимума с середины 2016 года

Источник: РИА "Новости"

Годовой прирост реальной заработной платы в России в январе 2019 г. замедлился до 0,2% — минимума с середины 2016 года, отмечается в материалах Банка России.

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«Влияние исполнения “майских указов” на годовой прирост заработной платы уменьшается. Вместе с ускорением инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2% — минимума с середины 2016 г.», — отмечает регулятор в очередном комментарии по экономике.

Годовой темп прироста номинальной заработной платы в анализируемый период продолжил замедляться и составил 5,2%, что, по данным ЦБ, обусловлено приближением трудовых компенсаций работникам социальной сферы и культуры к целевым значениям.