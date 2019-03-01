Mail.Ru Group вложит до 1,5 млрд рублей в создание технологий для собственной экосистемы

Кроме того, корпорация объявила о создании подразделения MRG Tech Lab, которое займется IT-разработками.

За 2018 год совокупная сегментная выручка холдинга выросла на 32,5% год к году и составила 75,2 млрд руб, сообщили Inc. в Mail.Ru Group. При этом совокупная чистая прибыль выросла на 6,4% и достигла 14 млрд рублей.

Компания также рассказала о развитии своих сервисов. Выручка «ВКонтакте» за 2018 год выросла на 45%, а с 2014 года — в четыре раза. Выручка сервиса от многопользовательских онлайн-игр выросла на 34%, до 23,3 млн руб. Число активных пользователей сервиса объявлений «Юла» достигло 27 млн человек, выручка превысила 1 млрд рублей. Выручка сервиса доставки еды Delivery Club за 2018 год выросла на 48%, к нему подключили порядка 8,3 тыс. ресторанов в 107 городах.

В создание MRG Tech Lab холдинг инвестирует 1−1,5 млрд руб. в 2019 году. Там будут работать группы экспертов из различных подразделений компании. MRG Tech Lab будет использовать наработанный опыт для создания технологий и продуктов, которые в будущем войдут в экосистему холдинга, рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

В планах корпорации на 2019 года — развитие e-commerce направления. Пользователям, сообществам и продавцам будут доступны удобные инструменты для покупки и продажи товаров онлайн, обещают в Mail.Ru Group. «Также мы планируем развивать функциональные возможности QR-кодов с помощью удобной платформы для малого и среднего бизнеса», — сказано в сообщении.