Mail.Ru Group вложит до 1,5 млрд рублей в создание технологий для собственной экосистемы
Mail.Ru Group отчиталась о финансовых результатах за 2018 год — выручка холдинга выросла на 32,5%.
Mail.Ru Group отчиталась о финансовых результатах за 2018 год — выручка холдинга выросла на 32,5%.
Кроме того, корпорация объявила о создании подразделения MRG Tech Lab, которое займется
За 2018 год совокупная сегментная выручка холдинга выросла на 32,5% год к году и составила 75,2 млрд руб, сообщили Inc. в Mail.Ru Group. При этом совокупная чистая прибыль выросла на 6,4% и достигла 14 млрд рублей.
Компания также рассказала о развитии своих сервисов. Выручка «ВКонтакте» за 2018 год выросла на 45%, а с 2014 года — в четыре раза. Выручка сервиса от многопользовательских
В создание MRG Tech Lab холдинг инвестирует 1−1,5 млрд руб. в 2019 году. Там будут работать группы экспертов из различных подразделений компании. MRG Tech Lab будет использовать наработанный опыт для создания технологий и продуктов, которые в будущем войдут в экосистему холдинга, рассказал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.
В планах корпорации на 2019 года — развитие
С первого квартала 2019 года структура отчетности Mail.Ru Group изменится. Проекты разделят на три сегмента — коммуникации и соцсети (включая почту, поисковик и другие), игры, а также новые проекты («Юла», Delivery Club, ESforce, MRG Tech Lab и другие).