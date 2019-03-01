Кадастровой оценке меняют порядок расчета

Источник: РИА "Новости"

Кадастровую стоимость будут считать по-новому: изменения в правилах расчета вступят в силу 2 марта. Они должны решить ряд проблем, с которыми сталкивались владельцы недвижимого имущества. Так, ошибки в расчетах кадастровой стоимости часто оборачиваются неоправданно высокими налоговыми платежами. Но будут ли эти меры эффективными? Тему продолжит Владислав Викторов.

Проблема кадастровой оценки недвижимости обострилась после 2015 года, с тех пор жители большинства регионов стали платить за свое имущество на 72% больше. Сильнее всего дорожает земля. Некоторые налогоплательщики с изумлением смотрят на свои платежки. Так, житель Подмосковья Вячеслав рассказывал «Коммерсантъ FM», как в квитанции за свои сотки вдруг увидел сразу шесть нулей:

Я платил за свой участок 200 руб., потом 210 руб. А потом мне пришла квитанция сразу на 5 млн руб. У нас с одной стороны равный участок в 15 соток стоит 20 тыс. руб. На другую сторону переходим, там те же 15 соток оцениваются в 200 тыс. руб. А у нас — в 5 млн руб. Я спрашиваю, почему так, разве на нашей земле золото нашли? Ответить никто не может.

Власти говорят, что понимают проблему и всячески пытаются ее решить. И вот со 2 марта вступают в силу обновленные правила кадастровой оценки. Но упростит ли это жизнь россиян? Предполагается, что изменения устранят ряд технических проблем, с которыми сталкиваются землевладельцы, но сам расчет кадастровой стоимости участков не изменится. Зато теперь власти всерьез возьмутся за недостроенные дома. Еще на этапе строительства им будут присваивать кадастровый номер и рассчитывать налог, размер которого будет меняться по мере возведения здания.

Задача этой новации очевидна, — повысить собираемость налога, говорит глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Правда, по его словам, как отслеживать изменения в строительстве, пока неясно: «С точки зрения государства, это способ зафиксировать облагаемый налогом объект. Например, застройщики часто недооформляют возводимые дома в собственность для того, чтобы не платить налоги.

Вопрос в том, кто будет заниматься этим учетом, контролем? Как беспилотник может оценить уровень достроенности объекта? Илья Свиридов глава муниципального округа Таганский

Придется подключать местное самоуправление, муниципальных депутатов, чтобы действительно те, кто реально злостно уклоняется от уплаты сборов, привлекались к ответственности.

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Еще одно изменение касается оценки машиномест. Сейчас их кадастровую стоимость рассчитывают, исходя из того, что это нежилое помещение, но без пояснений о целях использования. Из-за этого налог не всегда выходил обоснованный. Но поправки должны устранить этот недочет и максимально приблизить кадастровую цену к рыночной, говорит партнер, руководитель практики недвижимость и строительство «Пепеляев Групп» Алексей Каневский. Кроме того, по его словам, скорее всего, размер платежа снизится: «Машиноместа как объекты недвижимости появились у нас недавно. И зачастую они стояли на учете как нежилые помещения, ввиду чего у них была завышенная кадастровая стоимость, хотя, по сути, стоимость машиноместа ниже стоимости помещения. Сейчас, видимо, будет уточняться методика и, думаю, сформируют более справедливую оценку.

В идеале кадастровая стоимость в принципе должна быть близка к рыночной.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что новые правила оценки кадастровой стоимости недвижимости носят скорее технический характер, тем более, большинство дел о пересмотре оценки касаются земельных участков.

Всего в прошлом году было рассмотрено почти 40 тыс. заявлений, более 60% решений по ним приняты в пользу заявителей.

Но что делать остальным владельцам? Эта проблема остается нерешенной.