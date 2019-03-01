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13:54 (мск), источник: Ведомости

Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву

Против венесуэльской госкомпании действуют американские санкции.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву. Об этом объявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес, передает Reuters. Она встретилась с руководителем МИД России Сергеем Лавровым в Москве, о чем сообщается в Twitter российского министерства.

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В конце января минфин США ввел санкции против PDVSA, заблокировав активы госкомпании на общую сумму $7 млрд. Власти США не запретили американским компаниям покупать нефть у Венесуэлы, но перекрыли правительству Мадуро доступ к счету, на который поступают деньги от ее продажи. По расчетам американских властей, по итогам года PDVSA должна получить $11 млрд убытков.

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В феврале санкции были расширены, под них попали пять человек, в частности министр нефти Венесуэлы и президент PDVSA Мануэль Кеведо.

Санкции против PDVSA были введены после массовой акции протеста, последовавшей за инаугурацией Мадуро на второй президентских срок в начале 2019 г. Во время протестов временным президентом себя объявил Хуан Гуайдо, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы — парламента страны. Он пообещал провести свободные выборы. Его признали такие страны, как США, Великобритания, Канада, Австралия. Мадуро поддерживают Китай, Россия, Турция и Мексика.

Ежедневно Венесуэла экспортирует около 500 000 баррелей нефти в США, в основном на нефтеперерабатывающие заводы Citgo (американской «дочки» PDVSA), Valero Energy и Chevron. В последние годы добыча нефти в Венесуэле сократилась до 1,4 млн баррелей в день из-за неэффективного управления экономикой и отсутствия инвестиций, отмечал Reuters.

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