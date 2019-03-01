«Нафтогаз» намерен потребовать от России восемь миллиардов долларов

Источник: РИА Новости

Ранее в пятницу глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму, компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года.

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«Сумма, которую требует группа “Нафтогаз”, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, результат уже зависит как от юристов, так и от того, насколько качественно компания сработала в свое время, предоставляя необходимую информацию независимым экспертам.