«Нафтогаз» намерен потребовать от России восемь миллиардов долларов

Ранее в пятницу глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» выиграл в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму, компания ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 года.
«Сумма, которую требует группа “Нафтогаз”, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, результат уже зависит как от юристов, так и от того, насколько качественно компания сработала в свое время, предоставляя необходимую информацию независимым экспертам.
В октябре 2016 года семь компаний группы «Нафтогаз» инициировали арбитражное производство против РФ относительно возмещения ущерба, причиненного якобы «незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму». В компании отметили, что убытки группы «Нафтогаз» в результате «оккупации Крыма» и дальнейшей экспроприации активов оцениваются в более 5 миллиардов долларов. Интересы «Нафтогаза» в иске против РФ о возмещении убытков представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP.