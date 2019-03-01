Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей
Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index. Издание оценивает его состояние в $3,93 млрд, с начала года оно увеличилось на $1,07 млрд.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index. Издание оценивает его состояние в $3,93 млрд, с начала года оно увеличилось на $1,07 млрд.
Bloomberg Billionaires Index — это рейтинг агентства Bloomberg, в который входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в
Серьезное падение состояния Дерипаски, по расчетам Bloomberg, произошло после введения американских санкций против него и подконтрольных ему компаний в апреле прошлого года. Тогда его состояние уменьшилось за день на $905 млн, а по итогам года — на $5,8 млрд,
Состояние Дерипаски растет, потому что его проблемы с США утихают, объяснял в январе Bloomberg. В начале года американские власти отменили санкции против компаний российского бизнесмена. Это решение стало прецедентом — до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с минфином США, но при этом Дерипаска лишился контроля над основой своего бизнеса — группой En+ и UC Rusal. Однако сам бизнесмен остался под санкциями.
Дерипаска также входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,7 млрд.