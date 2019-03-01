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16:54 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index. Издание оценивает его состояние в $3,93 млрд, с начала года оно увеличилось на $1,07 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Bloomberg Billionaires Index — это рейтинг агентства Bloomberg, в который входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. Сейчас в него входят 25 россиян, из них Дерипаска находится ниже всех — на 490-м месте.

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Серьезное падение состояния Дерипаски, по расчетам Bloomberg, произошло после введения американских санкций против него и подконтрольных ему компаний в апреле прошлого года. Тогда его состояние уменьшилось за день на $905 млн, а по итогам года — на $5,8 млрд, из-за чего он и выбыл из Bloomberg Billionaires Index, сообщало агентство. По оценкам Bloomberg, состояние Дерипаски достигало пика в январе 2013 г., когда оно равнялось $11,2 млрд.

Состояние Дерипаски растет, потому что его проблемы с США утихают, объяснял в январе Bloomberg. В начале года американские власти отменили санкции против компаний российского бизнесмена. Это решение стало прецедентом — до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с минфином США, но при этом Дерипаска лишился контроля над основой своего бизнеса — группой En+ и UC Rusal. Однако сам бизнесмен остался под санкциями.

Дерипаска также входит в список богатейших бизнесменов по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $6,7 млрд.

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