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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нафтогаз» поспешно объявил о победе в Гааге

Арбитраж лишь согласился рассматривать спор об активах компании в Крыму.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Нафтогаз Украины» заявил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск к России по взысканию компенсаций за утрату активов в Крыму. Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что арбитраж лишь подтвердил свою юрисдикцию по спору и будет его рассматривать. Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 года, требуя от РФ $8 млрд. В Минюсте РФ ситуацию пока не комментируют. В аналогичных случаях российская сторона ранее заявляла, что не признает в данном случае компетенцию арбитража. Однако в 2018 году арбитражи в Гааге и Париже уже приняли решение в пользу Украины по аналогичным искам.

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«Нафтогаз» получил решение постоянной палаты третейского суда в Гааге по своему иску к России по потере активов в Крыму после присоединения полуострова к РФ в 2014 году, сообщил 1 марта глава компании Андрей Коболев. «Позавчера вечером “Нафтогаз” получил решение Арбитража Гааги, где рассматривался иск “Нафтогаза” к Российской Федерации по потерянным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение позитивное. Во-первых, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это. То есть предоставить “Нафтогазу” компенсацию. Мы примерно оцениваем убытки в сумму 5 млрд (долларов.— “Ъ”), но окончательная сумма будет предметом следующего слушания», — заявил он на пресс-конференции (цитата по «Прайм»).

В Минюсте РФ «Ъ» пока не предоставили комментарий.

В карточке дела на официальном сайте Гаагского арбитража указано, что дело рассматривается.

Опрошенные «Ъ» юристы полагают, что говорить о победе «Нафтогаза» преждевременно. Партнер BGP Litigation Александр Ванеев предполагает, что решение Гаагского арбитража не окончательное, поскольку им не взыскивалась компенсация, а решение касалось лишь юрисдикции суда. «В контексте инвестиционных споров вопрос о компетенции арбитража рассматривать дело очень важен. Ему уделяется почти такое же внимание, как и рассмотрению спора по существу, поэтому, действительно, стороны часто представляют этот этап как свое большое достижение».

Такого же мнения придерживается партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов:

Сначала арбитраж подтверждает свою юрисдикцию и иногда может вынести предварительное решение по бесспорным вопросам. Но вопрос по сумме основного долга не решен, и «Нафтогаз» сам это подтверждает.
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Эксперты оказались солидарны во мнении и в том, что пока рано говорить о признании арбитражем вины России, и нужно дождаться полного текста решения: «Как правило, арбитраж не устанавливает наличие вины на предварительной стадии», — говорит господин Боломатов. «Каким образом Гаагский арбитраж признал вину России — неясно. Здесь важны терминологические и филологические нюансы, потому что от того, как арбитраж использовал то или иное слово, очень многое зависит», — рассуждает Александр Ванеев, призывая не спешить с выводами.

«Нафтогаз» до присоединения Крыма к России владел на полуострове своей на тот момент дочерней структурой «Черноморнефтегаз» с добычей около 1,6 млрд кубометров газа в год, подземным хранилищем, системой газопроводов и двумя буровыми платформами для шельфа. «Нафтогаз», а также связанные с ним и подконтрольные ему «Черноморнефтегаз» (зарегистрированный в Киеве), «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины» в ноябре 2016 года подали требование в Гаагский арбитраж о взыскании с РФ своих потерь в размере $5 млрд, включая запасы нефти и газа на шельфе Крыма.

На данный момент, с учетом процентов, сумма увеличилась до $8 млрд.
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Кроме того, с мая 2016 года в Гаагском арбитраже находятся на рассмотрении иски энергокомпаний «Укрнафта» и Stabil о взыскании компенсаций за вложения в АЗС в Крыму, «экспроприированные российской стороной».

При этом в мае 2018 года Гаагский арбитраж уже встал на сторону украинских истцов в аналогичном деле, когда компенсации от РФ требовали структуры Игоря Коломойского. Тогда арбитраж присудил им $159 млн компенсации с учетом процентов. Российская сторона тогда заявляла, что не согласна с тем, что данный спор подлежит юрисдикции арбитража, и собиралась оспорить это решение. В ноябре аналогичный вердикт вынес Парижский арбитраж, поддержав претензии украинского государственного «Ощадбанка» к РФ на $1,3 млрд.

Юрий Барсуков, Андрей Райский.

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