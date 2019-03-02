Европа и Турция не оправдывают надежды «Газпрома»

Источник: Nord Stream

Объем поставленного в дальнее зарубежье российского газа в феврале 2019 г. снизился год к году на 13% до 15,1 млрд куб. м газа, сообщает «Газпром». В прошлом году в последний месяц зимы поставки газа компании в Европу достигли исторически рекордного показателя — 17,4 млрд куб. м. Компания объясняет падение экспортных показателей теплой европейской погодой, а также экономическим кризисом в Турции.

Объемы суточных поставок российского газа в дальнее зарубежье (газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа» и транзит через Украину — «Ведомости») с 1 февраля к 23 февраля снизился на 8% (до 513 млн куб. м), говорится в мониторинге мирового рынка газа Московской школы управления «Сколково».

При этом поставки по отдельно взятому трансбалканскому газопроводу (поставки в Турцию транзитом через Украину и Болгарию — «Ведомости»), по сравнению с январем снизились в разы. По данным болгарской «Булгартрансгаз» суточная загрузка ГИС Малклочар на границе с Турцией всю вторую половину февраля колебалась на уровне около 3,3 млн куб. м, что в шесть раз ниже среднесуточного показателя января этого года.

Отбор газа из европейских газовых хранилищ в феврале был вдвое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. ПХГ в Европе к концу февраля были заполнены на 43% (33% в тот же период 2017 г.), обращают внимание аналитики «Сколково».

В этом году «Газпром» высказывал надежды на то, что снижать экспорт в Европу компания не будет. «Это новая реальность, тренд. Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы», — заявляла гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Экспорт газа у нас экономическими факторами определяется, а не декларациями», — говорит аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Кроме погодных условий на объемы экспорта российского газа давит растущая конкуренция с СПГ, обращает внимание он.