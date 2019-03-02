Роспотребнадзор изъял около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора забраковали около 400 тонн некачественного мяса в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, в 2018 году исследовано около 150 тысяч проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. В течение года реализация мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, выявлялась на каждом третьем проверенном объекте.
«Объем изъятых из обращения мяса и мясной продукции в 2018 году составил около 400 тонн, тогда как в 2017 году было изъято из оборота около 300 тонн мяса и мясной продукции. При этом ежегодно до 90% от указанных объемов забракованной продукции приходится на продовольственное сырье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 146 миллионов рублей.