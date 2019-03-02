Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть, вас
«Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — отметил он.
«Мы будем оценивать, насколько правительство движется по исполнению своих намеченных целей и показателей нацпроектов, но мы будем оценивать, насколько адекватны методы анализа этих данных», — подчеркнул он.
Ранее 2 марта Кудрин заявил, что Счетная палата опубликует результаты анализа исполнения майских указов президента от 2012 года до середины текущего года. По его словам, документ будет «чисто аналитическим», в целях демонстрации результативности выполнения указов. Также он подчеркнул, что в течение двух недель ведомство обнародует план намеченных на 2019 год проверок.
В конце февраля глава Счетной палаты, выступая на Международном форуме труда в