Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

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«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть, вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», — цитирует чиновника ТАСС. По его мнению, такой подход мешает гражданам контролировать власти.

«Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», — отметил он.

Мониторинг исполнения национальных целей и проектов — один из ведущих проектов Счетной палаты , напомнил Кудрин.

«Мы будем оценивать, насколько правительство движется по исполнению своих намеченных целей и показателей нацпроектов, но мы будем оценивать, насколько адекватны методы анализа этих данных», — подчеркнул он.

Ранее 2 марта Кудрин заявил, что Счетная палата опубликует результаты анализа исполнения майских указов президента от 2012 года до середины текущего года. По его словам, документ будет «чисто аналитическим», в целях демонстрации результативности выполнения указов. Также он подчеркнул, что в течение двух недель ведомство обнародует план намеченных на 2019 год проверок.