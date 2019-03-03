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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризиса

Венесуэле в ближайшие месяцы грозит серьезный топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на прогноз латиноамериканского экономического консалтингового агентства Ecoanalítica.

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По предварительным оценкам, топлива в стране хватит примерно на шесть недель, то есть до середины апреля. «Некоторые крупные компании-перевозчики будут активно планировать нормирование, чтобы предвидеть предстоящий дефицит», — отметил главный экономист Ecoanalítica Луис Артуро Барсенас.

Газета указывает, что у берегов Венесуэлы стоит 16 танкеров с 8,4 миллионами баррелей нефти стоимостью более 500 миллионов долларов. Объемы добычи сырья были сокращены до 1,49 миллиона баррелей в день с показателя в два миллиона (в 2017 году).

Страна не имеет возможности продать достаточно сырья из-за санкций США, перерабатывающих мощностей в самой Венесуэле не хватает.

В частности, прекратили свою работу два крупных завода в Карабобо и Пуэрто-ла-Крус, производившие суммарно около 775 тысяч баррелей в день, сообщил глава профсоюза Федерации работников нефтегазовой промышленности Иван Фрейтес. Еще одно крупное предприятие — «Парагуана» — производит только 70 тысяч баррелей топлива в день при мощности в 940 тысяч. «Этого не достаточно, чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке», — пояснил Барсенас.

При этом только флот Венесуэлы ежедневно потребляет 110 тысяч баррелей бензина и 80 тысяч баррелей дизельного топлива.

Handelsblatt отмечает, что действующие власти Венесуэлы планируют решить эту проблему с помощью Индии — единственной страны, у которой осталось право закупать венесуэльскую нефть после эмбарго США.
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Президент национальной нефтяной компании PDVSA посетил страны Азии и Ближнего Востока в поисках новых рынков сбыта, однако пока это не дало результата.

28 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти латиноамериканской страны сообщал, что наложенное США эмбарго не повлияло на венесуэльскую нефтяную промышленность, поскольку закупку сырья продолжили страны Европы, не вводившие санкций, а экспорт в США сокращался еще с 1990-х годов.

В конце января 2019-го после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, Вашингтон ввел новый пакет санкций против правительства избранного президента Николаса Мадуро. В частности, они включают в себя блокировку американских активов PDVSA и долларовой выручки от поставок топлива. Частичный доступ к ним получил Гуайдо.

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