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08:33 (мск), источник: Известия

Неполный пенсион: доходность НПФ опустится ниже инфляции

Негосударственные фонды заработают россиянам в I квартале 2019 года лишь 5,12% при росте цен в 6%

Источник: РИА "Новости"

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан. Об этом говорится в исследовании Ассоциации НПФ и НИФИ, с которым ознакомились «Известия». Так, по итогам IV квартала 2018 года прибыль от вложений будущих пенсионеров может снизиться до 5,22%. Фонды ожидают, что снижение продолжится и в нынешнем году.

Таким образом, доходность от инвестирования пенсионных денег может оказаться ниже инфляции, которую в ЦБ на конец марта прогнозируют на уровне 5,5−6%. Это означает, что в реальном выражении рост цен начнет съедать будущие пенсии россиян.

Участники рынка ожидают, что в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться.

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Доходность частных фондов от инвестирования пенсионных накоплений населения может быть снижена по итогам IV квартала 2018 года до 5,22%, говорится в исследовании АНПФ и НИФИ. Для сравнения: в III квартале прошлого года НПФ заработали будущим пенсионерам в среднем 5,42%.

Перспективы I квартала 2019 года выглядят еще менее позитивно. Участники исследования ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в конце марта рост цен в годовом выражении достигнет 5,5−6%. Таким образом, будущие пенсии россиян начнёт съедать инфляция.

Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги «молчунов» (граждан, не выбравших НПФ для накоплений). Так, по итогам 2018 года по расширенному портфелю накоплений ВЭБ приумножил деньги будущих пенсионеров на 6,07%, в III квартале доход составил 5,89%, что также больше, чем у частных фондов. Данные об инвестировании НПФ за весь прошлый год появятся в апреле.

Снижение доходности может стать преградой на пути привлечения в частные фонды новых клиентов, отмечается в исследовании.

Помешать переходу будущих пенсионеров в НПФ может и вступивший в силу закон, согласно которому граждан должны предупреждать о потере их инвестдохода, если они меняют фонд, пробыв клиентом предыдущего менее пяти лет.

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Россияне действительно стали реже менять негосударственные фонды. По данным ПФР, за 11 месяцев 2018 года граждане подали менее 1,5 млн заявлений о смене НПФ. Для сравнения: в предыдущие пять лет Пенсионный фонд получал не менее 6 млн таких заявок ежегодно. В ПФР в ответ на запрос «Известий» уточнили, что данных об утраченном инвестдоходе за прошлый год еще нет. По итогам переходной кампании 2017 года Пенсионный фонд оценивал потери граждан в 33,9 млрд рублей, по результатам 2016 года — в 27,1 млрд рублей. ВЭБ ранее сообщал, что из-за досрочных переходов в 2018 году «молчуны» потеряли 10 млрд рублей.

Осторожность не помешает

Почти половина НПФ (46%) инвестируют деньги в банковскую сферу. Финансовый сектор традиционно интересен для размещения депозитов и краткосрочной ликвидности, пояснял директор инвестиционного департамента НПФ «Будущее» Владимир Кротов.

Около 15% фондов вкладывают средства будущих пенсионеров в телекоммуникационный сектор, по 8% — в топливную промышленность, машиностроение и металлообработку, а также в металлургическую промышленность. Остальные — в прочие секторы российской экономики.

Самый эффективный вариант для граждан в ближайшие пять лет — выбрать управляющую компанию из списка ПФР, считает эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.
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В случае выбора такой компании переходить из одной управляющей в другую можно ежегодно без потери своего инвестдохода, добавил эксперт.

— Все НПФ и управляющие компании ожидали кризиса в прошлом году. Все отдали предпочтение инвестированию в самые защищенные бумаги, такие как ОФЗ. Отсюда и доходность ниже инфляции. Скорее всего, они продолжат осторожничать и дальше. В результате прибыль будет несколько ниже роста цен, — прогнозирует Сергей Звенигородский. ​

В следующем году планируется запустить новую, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) накопительную систему — она появится вместо замороженной с 2014 года. Предполагается, что граждане, которые выбрали НПФ или ВЭБ, должны ежемесячно отчислять определенный процент от своей зарплаты. Эти деньги будут принадлежать конкретному человеку и уже не смогут быть заморожены.

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