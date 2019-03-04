Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина-командир танка с позывным «Ветерок» сбежала на Украину
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
Татьяна Васильева отметила 72-летие с детьми и внуками
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
Родители сокращают выплаты за выпавшие молочные зубы
Сергей Безруков показал редкое фото 3-месячного сына
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Каким должен быть зимний футбол в РПЛ
Биатлонистка Гербулова выиграла золото на Универсиаде
Звездные красотки, которые слишком быстро сказали «да»
Подольскую в откровенном платье сравнили с Анджелиной Джоли
После расставания с мужем Меньшова озвучила их конфликты - СМИ
Власти РФ одарили юношу гнилью за спасение малыша
Машину разорвало после удара об столб на Ленинском проспекте
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
16Что увидел мир во время суперлуния
07:23 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы, где у населения больше всего просроченных кредитов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга субъектов РФ с просроченной задолженностью по кредитам, а самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Источник: РИА Новости

При этом Севастополь и Крым, по данным исследования РИА Рейтинг, опубликованного в конце декабря, являются регионами с наименьшим количеством кредитов. Ингушетия в этом рейтинге занимала третье место, однако по показателю доли просроченных задолженностей стала аутсайдером.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года, в основе лежат данные Центробанка.

Задолженности сокращаются

В 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%, что стало рекордным показателем с 2013 года. В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017 году — 9,2 триллиона рублей).

При этом в 2018 году резко сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками — с 7,0% до 5,1%. На 1 января 2019 года она составила 760 миллиардов рублей, уменьшившись на 89 миллиардов рублей.

Только два региона увеличили долю просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Росла задолженность в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и Северной Осетии (0,1 процентного пункта).

Читайте также
«Скиньте мне любую сумму». Почему просить деньги (не) стыдно

Еще в восьми регионах сокращение было в пределах 0,8 процентного пункта. Слабую динамику показали регионы Северного Кавказа, а также северные и богатые природными ресурсами регионы, например Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Чукотка и Магаданская область. Причины слабой динамики тут противоположные: в южных регионах банки пока неохотно выдают кредиты, а в богатых, по всей видимости, напротив, имеет место высокая закредитованность населения, даже несмотря на очень сильную экономическую базу регионов.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкессии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%. За прошедший год в последнюю пятерку опустилась Республика Северная Осетия — Алания, которая ранее была на 69-м месте, а улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкария.

Сильнее всего доля просрочки в 2018 году снизилась в Ингушетии, где она за прошедший год уменьшилась на треть. Несмотря на хорошую динамику, у республики остается самая высокая доля просроченной задолженности (15,9%).
Читайте также
Банк России решил создать единую базу «плохих» клиентов

Лидеры

Лидерами по платежной дисциплине остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым и ЯНАО. При этом в первой пятерке произошли изменения, ранее занимавшая второе место Республика Крым переместилась на четвертую позицию, а Ненецкий автономный округ и Чукотский автономные округа поднялись на одну позицию каждый.
Потеря мест Крымом ожидаема, это связано с тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность. Но по мере насыщения кредитного рынка этот показатель будет расти.

Помимо вышеназванных регионов, низкая просрочка в Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии, Удмуртии, Мордовии и Республике Марий Эл. Доля просроченной задолженности по кредитам населения у этих регионов на 1 января 2019 года была ниже 3,7%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2019 году стоит ожидать повторения очень высоких темпов роста рынка кредитования населения, в том числе из-за бурного роста ипотечного кредитования.

В России ограничили предельную сумму долга по кредитам
Во время загрузки произошла ошибка.
28 января© Ньюстюб
 Украина пообещала РФ не повторять 'Норд' — в обмен на право ловить рыбу
В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Медведев усомнился в легитимности предстоящих выборов на Украине
Белье позора: почему магазины Victoria’s Secret закрываются
Организаторы «Евровидения» прекратили продажу билетов
Овечкин забил один из самых удивительных голов в карьере (видео)
«Летающая» в спортзале девушка озадачила пользователей соцсетей
В «Нафтогазе» предупредили о риске потери газового транзита
Спорт
Каким должен быть зимний футбол в РПЛ «Спартак» и «Краснодар» показали наглядно в Тушино
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Метель в Москве: на МКАД столкнулись десятки автомобилей (видео) Массовая авария произошла на 59-м километре внутренней стороны кольцевой автодороги
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Башаров проводит время с женой и сыном после новости о разводе Актер улетел на отдых к семье (фото)
Леди
Подольскую в откровенном платье сравнили с Анджелиной Джоли Певица удивила поклонников смелым нарядом.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь