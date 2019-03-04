Финансовый директор Huawei подала в суд на власти Канады

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Интересы Мэн Ваньчжоу представляет юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP. Отмечается, что уведомление о подаче иска было предоставлено в Верховный суд канадской провинции Британской Колумбии 1 марта.

В иске говорится, что сотрудники CBSA «под видом рутинного пограничного контроля незаконно подвергли задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств от нее ее до того, как ее арестовали и обеспечили исполнение ее прав».

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В связи с этим, юристы требуют выплатить компенсацию за «злоупотребление служебным положением и неправомерное лишение свободы».

Ранее Канада официально начала процесс экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei. Министерство юстиции сообщило, что «имеется достаточно доказательств» для передачи дела на рассмотрение суда по выдаче США Мэн Ваньчжоу. Слушания по этому делу должны начаться 6 марта.