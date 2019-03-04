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06:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Финансовый директор Huawei подала в суд на власти Канады

Задержанная в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство страны, агентство пограничных служб (CBSA) и канадскую королевскую конную полицию. Она утверждает, что они нарушили ее конституционные права, сообщает газета Globe and Mail.

Источник: theglobeandmail.com

Интересы Мэн Ваньчжоу представляет юридическая фирма Gudmundseth Mickelson LLP. Отмечается, что уведомление о подаче иска было предоставлено в Верховный суд канадской провинции Британской Колумбии 1 марта.

В иске говорится, что сотрудники CBSA «под видом рутинного пограничного контроля незаконно подвергли задержанию, обыску и опросу для получения свидетельств от нее ее до того, как ее арестовали и обеспечили исполнение ее прав».
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В связи с этим, юристы требуют выплатить компенсацию за «злоупотребление служебным положением и неправомерное лишение свободы».

Ранее Канада официально начала процесс экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei. Министерство юстиции сообщило, что «имеется достаточно доказательств» для передачи дела на рассмотрение суда по выдаче США Мэн Ваньчжоу. Слушания по этому делу должны начаться 6 марта.

Мэн Ваньчжоу была задержана в конце 2018 года. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой Мэн Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном. Госпоже Мэн инкриминируется банковское и электронное мошенничество.

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