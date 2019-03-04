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18:18 (мск), источник: Inc.Russia

The Bell: «владелец фонда» с деньгами Мадуро оказался YouTube-блогером и выпускником «Бизнес-молодости»

Во время очередного витка политического кризиса в Венесуэле оппозиция обвинила президента страны Николаса Мадуро в выводе денег за рубеж. По информации Bloomberg, миллионы долларов лежат на счетах фонда Nurlan Baidilda, который основал россиянин Нурлан Байдильда. The Bell выяснил, чем именно занимается Байдильда и как он связан с проектом «Бизнес-молодость».

О Nurlan Baidilda агентство узнало от Карлоса Вечио — он сейчас отвечает за взаимодействие правительства самопровозглашенного исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо с США. Тогда было известно, что Nurlan Baidilda управляет Нурлан Байдильда, россиянин и выходец из Казахстана.

Байдильда отреагировал на публикацию Bloomberg на своей странице в фейсбуке, написав, что «шум подняли недоброжелатели», а сам он занимается только бизнесом и не увлекается политикой. «Прошу не делать преждевременных выводов. На днях всё прояснится», — заключил он.

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Предприниматель оказался владельцем казахской Tender First — компании, которая учит выигрывать тендеры. По словам Байдильды, его собственные компании зарабатывают на этом миллионы тенге. Также он ведет собственный YouTube-блог о бизнесе, на который подписаны 95 тыс. пользователей. Коучингом предприниматель увлекся после обучения в «Бизнес-молодости», скандально известном российском проекте.

В Tender First изданию заявили, что новости «стали неожиданностью для Нурлана», поэтому прокомментировать их он пока не может. Сотрудник компании подтвердил, что у Байдильды есть фонд, но не смог уточнить его название, место регистрации и сферу деятельности.

The Bell не удалось обнаружить компанию с названием Nurlan Baidilda в реестрах юридических лиц России, Казахстана, Украины, Кипра, Великобритании и десятка других европейских стран. В базах ICIJ или Open Corporates ее тоже нет. Издание предполагает, что венесуэльцы могли обнаружить счета Байдильды, а не именной фонд под его управлением. Если это так, россиянин может оказаться номинальным держателем средств.

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