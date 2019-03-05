7 крупнейших ошибок в бизнесе, которые совершали миллионеры из списка Forbes

Ты наверняка думаешь, что самые влиятельные люди мира, такие как Билл Гейтс, Уоррен Баффет или Джефф Безос, никогда не допускали ошибок в своей жизни и дошли до самого верха карьерной лестницы без единого падения. Однако это далеко не так.

Миллиардеры тоже терпят крупные провалы, которые стоят им колоссальных денег. Некоторые из них признавали свои поражения и шли дальше, а кто-то даже был благодарен судьбе за полученный шанс узнать, что та или иная идея не работает.

В этом материале мы рассказали о семи крупнейших неудачах богатейших людей современности — от Джеффа Безоса до Опры Уинфри.

1. Билл Гейтс и его помощь Apple

Источник: AP

В далеком 1997 году, когда компания Apple находилась на грани краха, предприимчивый Билл Гейтс (основатель Microsoft) решил помочь своим конкурентам инвестициями в размере $150 миллионов.

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Тогда это был не столько жест доброй воли, сколько стратегический ход со стороны миллиардера: дело в том, что в конце 1990-х правительство Соединенных Штатов обвиняло Microsoft в монополии. Таким образом, Гейтс решил поспособствовать развитию честной конкуренции.

Спустя время этот поступок посчитают одной из главных ошибок Билла Гейтса.

Ведь благодаря этим инвестициям Стиву Джобсу удалось не только вывести компанию из кризиса, но и превзойти Microsoft в ряде областей (особенно по части смартфонов).

Как известно, в 2017 году Apple стала самой дорогой компанией мира. Теперь представь, где бы был твой iPhone, если бы в далеком 1997 году Гейтс не инвестировал свои деньги в конкурентов.

2. Джефф Безос и его провальные проекты

Источник: AP

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Самый богатый человек в мире, доходы которого превышают $100 млрд в год, еще в 2014 году признался, что его склонность к экспериментам привела к колоссальным финансовым потерям в компании Amazon.

«Я потерял миллиарды долларов из-за неудач в Amazon. Одна мысль о них причиняет мне боль, сравнимую с удалением зубного нерва без анестезии», — заявил Безос изданию Business Insider.

Несмотря на то, что такие его проекты, как электронная книга Kindle или умная колонка Echo стали успешными, смартфон Fire Phone принес Безосу $170 млн убытков.

3. Опра Уинфри и открытие собственного телеканала

Источник: AP

После нескольких десятилетий ошеломительного успеха Опры в качестве ведущей «Шоу Опры Уинфри», она могла спокойно закончить свою карьеру и наслаждаться заработанными деньгами всю оставшуюся жизнь. Однако вместо того, чтобы уйти на отдых, Уинфри решила бросить себе новый вызов и в 2011 году открыла собственный телеканал под названием OWN.

Но уже с самого начала телеведущая поняла, что ее проект оказался слишком амбициозным.

Если бы я знала, что это будет настолько трудно, я бы взялась за что-нибудь другое. Опра Уинфри в интервью изданию CBS News

Она также подчеркнула, что анонсировала открытие собственного телеканала еще до того, как он был готов, и про всю эту историю можно было написать книгу под названием «101 ошибка». Открытие телеканала привело к убыткам в размере $330 млн долларов и чуть ли не к нервному срыву, однако Опра, как обычно, справилась со всеми трудностями и ее телесеть работает по сей день.

4. Уоррен Баффет и ошибка на $200 миллиардов

Источник: AP

Старина Баффет известен всему миру своими уникальными инвестиционными проектами, которые приносили ему колоссальные прибыли. Из-за этого его даже прозвали Оракулом из Омахи, однако и в его жизни были серьезные ошибки.

Еще в 1960-е годы Баффет покупал акции текстильной компании Berkshire Hathaway, чтобы затем перепродать их самой же компании немного подороже.

Однако после того, как генеральный директор Berkshire Hathaway не сдержал своего слова по одной из сделок, Баффет решил скупить все акции компании, чтобы его уволить.

В итоге так все и произошло, однако, как оказалось, текстильный бизнес был крайне непривлекательной инвестицией, и уже в 1985 году последняя фабрика Berkshire Hathaway закрылась. Впоследствии сам Баффет назвал свое решение выкупить все акции компании ошибкой на $200 млрд.

5. Ричард Брэнсон и его грандиозные провалы

Источник: AP 2019

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Основатель компании Virgin Group Ричард Брэнсон достаточно откровенно рассказывал о своих провалах, называя их неотъемлемой частью любого бизнесмена. «Переживание неудач является частью ДНК каждого успешного предпринимателя, и я не исключение», — написал Брэнсон в блоге своей компании.

Предприниматель запускал множество проектов, которые в итоге оказывались неудачными. Например, бренд свадебных нарядов под названием Virgin Brides или газированный напиток Virgin Cola. Тогда газировка Брэнсона смогла занять всего 0,5% доли рынка газированных напитков, из-за чего в какой-то момент просто перестала выпускаться.

6. Лилиан Беттенкурт и французский альфонс

Источник: AP 2019

Наследница компании L’Oreal Cosmetics, умершая в 2017 году на 94-м году жизни, известна не только репутацией одной из самых богатых женщин мира, но и связью со знаменитым французским фотографом Франсуа-Мари Банье.

На протяжении 20 лет совместной дружбы Беттенкурт одаривала своего друга дорогими подарками, в числе которых недвижимость, ценные произведения искусства и просто наличные средства.

В судебном иске дочери Лилиан Беттенкурт утверждалось, что фотограф обманул пожилую даму на $1,4 млрд.

Там также было сказано, что Банье манипулировал Беттенкурт, которая в последние годы своей жизни имела проблемы с психическим здоровьем.

В 2015 году фотографа признали виновным и обязали выплатить $173 млн компенсации.

7. Джордж Сорос и провальная сделка на $500 миллионов

Источник: AP

Еще один известный инвестор Джордж Сорос совсем недавно совершил ошибку, стоившую ему полмиллиарда долларов. Эти деньги он доверил другому известному инвестору Биллу Гроссу из инвестиционной компании Janus Capital Group для управления фондом Сороса Quantum Partners.