Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal богатейшей женщиной мира

Источник: AP 2019

Журнал оценил ее состояние в $49,3 млрд и поместил на 15-е место рейтинга богатейших людей мира — 2019. Об этом говорится в материале на сайте Forbes. Сам рейтинг полностью пока не опубликован. Журнал только сообщил, что первое место второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние в этом году оценено в $131 млрд — это на $19 млрд больше, чем годом ранее.

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Бетанкур-Майерс — член правления L’Oréal с 1997 г. Единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур. Вместе с двумя сыновьями Бетанкур-Майерс владеет 33% L’Oréal.

Ее мать Лилиан Бетанкур входила в рейтинг Forbes с 1987 г. и удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд до 2001 г., отмечает Forbes. В последующие годы Бетанкур приходилось уступать его представительницам семьи Уолтон, владеющей американской сетью супермаркетов Walmart. В сентябре 2017 г. 94-летняя Бетанкур умерла. На тот момент она была богатейшей женщиной по версии Forbes, а ее состояние оценивалось в $39,5 млрд. В 2018 г. богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя Walmart. Ее состояние издание оценило в $46 млрд. Бетанкур-Майерс тогда впервые вошла в рейтинг Forbes, став самым богатым его новичком ($42,2 млрд).

По оценке Forbes, за год состояние Бетанкур-Майерс выросло на $7,1 млрд, или 17%. Журнал связывает это с успехами L’Oréal: в прошлом году компания продемонстрировала лучший рост продаж за последние 10 лет. Выручка компании от реализации своих продуктов составила 26,9 млрд евро.

Бетанкур-Майерс живет во Франции и является президентом благотворительного фонда семьи Bettencourt Schueller Foundation. Фонд создан для поддержки и развития медицинских, культурных и гуманитарных проектов. Бетанкур-Майерс также является автором антологии греческих богов и труда об отношениях евреев и католиков.