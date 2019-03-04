Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal богатейшей женщиной мира
Американский Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу
Американский Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу
Журнал оценил ее состояние в $49,3 млрд и поместил на 15-е место рейтинга богатейших людей мира — 2019. Об этом говорится в материале на сайте Forbes. Сам рейтинг полностью пока не опубликован. Журнал только сообщил, что первое место второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние в этом году оценено в $131 млрд — это на $19 млрд больше, чем годом ранее.
Ее мать Лилиан Бетанкур входила в рейтинг Forbes с 1987 г. и удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд до 2001 г., отмечает Forbes. В последующие годы Бетанкур приходилось уступать его представительницам семьи Уолтон, владеющей американской сетью супермаркетов Walmart. В сентябре 2017 г. 94-летняя Бетанкур умерла. На тот момент она была богатейшей женщиной по версии Forbes, а ее состояние оценивалось в $39,5 млрд. В 2018 г. богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя Walmart. Ее состояние издание оценило в $46 млрд.
По оценке Forbes, за год состояние