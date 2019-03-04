Набиуллина: когда инфляция вернется к целевым 4%

Источник: Пресс-служба Президента России

Руководство Банка России обещает, что инфляция в квартальном выражении вернется к целевым показателям и достигнет 4% к середине 2019 года. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 4 марта.

«Прежде всего, в макроэкономической политике вы поставили задачу (в послании Федеральному собранию — ред.) вернуть инфляцию к целевым показателям. Напомню, что у нас целевой показатель — 4%, но понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше. Какое-то время она у нас была ниже 4%. В прошлом году — чуть-чуть выше, 4,3%. В этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов сейчас около ё, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС (с 18 до 20% с 1 января этого года — ред.) достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле», — сказала Набиуллина.

Тем не менее глава ЦБ РФ заявила, что к середине этого года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%.

«Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику, с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%», — добавила она.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз. Раньше в министерстве полагали, что инфляция достигнет пиковых 5,5% в первом квартале 2019 года, а итогам года показатель снизится до 4,3%.

Сейчас в ведомстве считают, что рост цен разгонится до максимума к марту-маю и достигнет 5,5−5,7%. При условии стабильного курса отечественной валюты, по итогам года уровень инфляции может составить менее 5%.

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За февраль среднесуточная инфляция снизилась в 2 раза. В основном это снижение определялось разовым эффектом — затуханием последствий повышения налогов, в том числе НДС, акцизов. Тем не менее, дальнейшее замедление инфляции вполне возможно, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

«Главными условиями этого должна стать стабилизация ценовой ситуации на рынке бензина, нивелирование риска неурожая и девальвации рубля. В принципе, основания для благоприятной комбинации факторов есть — погодные условия способствуют хорошим ожиданиям по урожаю, положительное сальдо внешнего сектора должно ограничить риск девальвации, а налоговая реформа в нефтянке и компенсационные механизмы со стороны властей должны ограничить риск роста цен на бензин», — объяснил эксперт.

По словам Попова, замедление потребительской активности, завершение сезонного роста цен на плодоовощную продукцию и дефляция в производственном сегменте также должны способствовать замедлению инфляции.

Для усиления тренда замедления инфляции власти могут рассмотреть возможность ограничения объемов экспорта зерна (внутренние рублевые цены на которое находятся на исторических максимумах, а цены на международных рынках вблизи многолетних максимумов).

По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, в годовом выражении инфляция и правда может быть выше, но при этом прогноз экономиста достаточно оптимистичный. «Я ожидаю инфляцию на конец текущего года 4,2%», — сказал эксперт.

Он также добавил, что инфляция будет существенно снижаться с июля, в том числе из-за того, что с 1 июля ожидается второй этап индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и она будет меньше, чем в прошлые годы, поэтому фактор базы сыграет обратную роль.

Напомним, что первый этап прошел с 1 января этого года и индексация составила 1,7%, а летом речь идет о 2,4%.

В январе этого года, вспоминает Тихомиров, инфляция подскочила не только из-за повышения ставки по налогу на добавленную стоимость, но и из-за повышении тарифов на услуги ЖКХ. Ранее индексация последних проводилась один раз в год примерно на 4%.

Свой прогноз по активному снижению инфляции в течение года эксперт объясняет слабым спросом в экономике. Это связано с проведением жесткой бюджетной политики — пенсии индексировались в начале года, но по факту повышение составило меньше, чем было заявлено. Поэтому индексация пенсий не может оказать существенного влияния на спрос.

В среднем пенсионеры должны были получить на тысячу рублей больше, а средний размер пенсий достигнуть 15,4 тысячи рублей.

«Динамика спроса показывает, что ситуация остается под большим давлением. Это означает, что если у населения денег нет, и спрос не растет, то ритейлеры вынуждены не переносить повышение, связанное с повышением НДС до 20% в ценники, а брать на себя. Скорее всего, их финансовые результаты могут еще разочаровать, потому что они будут стремиться удержать потребителя за счет отказа в изменении цен», — поделился мнением Тихомиров.

По его словам, для инфляции это позитивный момент, но с точки зрения макроэкономической картины говорит о том, что российская экономика находится в подавленном состоянии.

Слабая инфляция говорит о том, что положительных сдвигов нет.

Скорее всего, большие надежды ЦБ связаны с влиянием сезонного фактора на динамику изменения потребительских цен, в первую очередь за счет снижения стоимости сельскохозяйственной продукции, сезонных овощей и фруктов, а также за счет реализации на рынке ранее сформированных запасов зерновых в преддверии нового урожая, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Это может стабилизировать рост цен как на хлеб, так и на мясную продукцию, в первую очередь на мясо птицы, которое к концу января, в сравнении с ценами на аналогичный период 2018 года стало дороже почти на 22%», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

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Однако стоит напомнить, продолжает эксперт, в прошлом году позитивного влияния сезонного фактора мы так и не увидели: в мае инфляция оценивалась в 0,4%, в июне ускорилась до 0,5%, чуть замедлилась до 0,3% в июле. Позитивное влияние сезонного фактора гарантировать не может никто, поскольку наличие позитива зависит от урожайности, а она в свою очередь от погодных условий.

«В течение ближайших двух месяцев падение инфляции с текущих уровней маловероятно. Свою роль играют страхи замедления мировой экономики и, как следствие, снижения цен на нефть, а также предложенные к рассмотрению конгрессом США санкции, направленные на нефтяную отрасль», — поделился мнением управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Замедление инфляции будет скорее связано с низким или нулевым экономическим ростом и не является достижением монетарной политики, отмечают эксперты.

Динамику изменения цен будет определять, во-первых, значение ключевой ставки, так что если регулятор проведет еще 1−2 раунда ужесточения кредитно-денежной политики и повысит ставку на дополнительные 25−50 б.п., это может оказать положительное влияние на темпы инфляции. Второй фактор — это реализация закупок валюты в рамках исполнения бюджетного правила.