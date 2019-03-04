Для банков разработают единый стандарт по реализации услуг гражданам

Источник: Известия

Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА, саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки), сообщил «Известиям», что речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах.

В документе четко припишут скрипты — слова, которые допускается и запрещено использовать при продаже услуг. Конкретные формулировки еще не определены, ассоциация собирает предложения от участников рынка.

Это станет еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую, от этого страдает каждый десятый клиент банка, говорили ранее в Локо-банке и в аудиторской компании «2К».