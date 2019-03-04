Для банков разработают единый стандарт по реализации услуг гражданам
Единый стандарт по продаже услуг гражданам разработают для
Единый стандарт по продаже услуг гражданам разработают для
Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА, саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки), сообщил «Известиям», что речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах.
В документе четко припишут скрипты — слова, которые допускается и запрещено использовать при продаже услуг. Конкретные формулировки еще не определены, ассоциация собирает предложения от участников рынка.
Это станет еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую, от этого страдает каждый десятый клиент банка, говорили ранее в
Под видом вкладов гражданам продают в том числе паи ПИФов, предлагают вложения в ценные бумаги.