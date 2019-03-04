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21:38 (мск), источник: Известия

Для банков разработают единый стандарт по реализации услуг гражданам

Единый стандарт по продаже услуг гражданам разработают для финансово-кредитных организаций. Новые правила коснутся финансовых продуктов с инвестиционной составляющей, которые банки представляют населению как агенты.

Источник: Известия

Василий Заблоцкий, президент Национальной финансовой ассоциации (НФА, саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки), сообщил «Известиям», что речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах.

В документе четко припишут скрипты — слова, которые допускается и запрещено использовать при продаже услуг. Конкретные формулировки еще не определены, ассоциация собирает предложения от участников рынка.

Это станет еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую, от этого страдает каждый десятый клиент банка, говорили ранее в Локо-банке и в аудиторской компании «2К».

Под видом вкладов гражданам продают в том числе паи ПИФов, предлагают вложения в ценные бумаги.

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