У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

Источник: РИА "Новости"

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически. Информацию о числе резидентов со счетами за рубежом и количестве контролируемых ими компаний в ФНС не предоставили.

Всего в автоматическом обмене налоговой информацией участвуют 75 стран и 13 территорий. В отчетах кроме имени и номера счета раскрыты баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам и прочее. Россия получает данные о счетах с 2018 года.