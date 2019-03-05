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12:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

От хостелов жилого места не останется

Депутаты вопреки рекомендациям Кремля не учли поправки Белого дома к Жилищному кодексу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома. «Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов, — cказала “Ъ” адвокат, член правления “Лиги хостелов” Наталья Петровская.— Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный».

Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз, как писал «Ъ» 22 февраля, Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало нижней палате учесть позицию Белого дома. Правительство предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей. После этого лидеры четырех думских фракций обсудили законопроект о хостелах с премьером Дмитрием Медведевым 25 февраля. Как заверил тогда глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, премьер поддержал жесткую позицию депутатов.

В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению». Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать «Ъ» ситуацию с законопроектом о хостелах.

Глава комитета по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») ранее утверждала, что новая норма потребует от владельцев хостелов лишь переведения квартиры, в которой расположен хостел, «в разряд нежилого помещения».

Правда, в этом случае хостелы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом этаже расположены магазины. «Хостел на пятом этаже перевести из разряда жилого в нежилое нельзя, потому что нежилое помещение должно иметь отдельный вход», — пояснила «Ъ» адвокат, член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская. По ее словам, большинство хостелов, к примеру, в Санкт-Петербурге, открылись в бывших «коммуналках, жильцы которых были расселены в отдельные квартиры». «Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов», — считает госпожа Петровская. Перевести такие квартиры в разряд нежилых нельзя, а использовать бывшую коммуналку под сдачу жилья в аренду малореально — для таких квартир трудно будет найти съемщика, говорит эксперт: «Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный».

При этом госпожа Петровская подчеркивает, что запрет коснется не только многоквартирных домов, «но и собственников домов во всех курортных зонах страны, которые используют свое жилье в сезон как средство размещения отдыхающих».

Ведь запрет на хостелы в многоквартирных домах депутаты решили прописать отдельно лишь при подготовке законопроекта ко второму чтению. А версия, которая была одобрена Госдумой в первом чтении, устанавливает в ч. 3 ст. 17 ЖК запрет на создание «в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения». Этот общий запрет остался в тексте законопроекта, который депутаты готовы одобрить сегодня.

Галина Хованская вчера отказалась комментировать окончательную версию законопроекта. «Нельзя сказать, что это абсолютный запрет, так как хостелы расположены в приватизированных квартирах, и значит, собственник вправе сдавать ее в краткосрочную аренду», — пояснил «Ъ» первый зампред думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов. «Закон будет запрещать использовать квартиры как “средство размещения”, а таким “средством” считается помещение, в котором постоялец пребывает не дольше 30 дней», — cказала «Ъ» Наталья Петровская, подчеркнув, что краткосрочная аренда тоже станет незаконной. «Мы будем работать дальше. Могут быть другие законопроекты, которые будут предусматривать какие-то варианты перевода в нежилое помещение хостелов на верхних этажах», — ответил на это господин Пахомов.

Виктор Хамраев

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