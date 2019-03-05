От хостелов жилого места не останется
Депутаты вопреки рекомендациям Кремля не учли поправки Белого дома к Жилищному кодексу.
Депутаты вопреки рекомендациям Кремля не учли поправки Белого дома к Жилищному кодексу.
В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а
Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз, как писал «Ъ» 22 февраля, Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как
В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению». Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать «Ъ» ситуацию с законопроектом о хостелах.
Правда, в этом случае хостелы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом этаже расположены магазины. «Хостел на пятом этаже перевести из разряда жилого в нежилое нельзя, потому что нежилое помещение должно иметь отдельный вход», — пояснила «Ъ» адвокат, член правления «Лиги хостелов» Наталья Петровская. По ее словам, большинство хостелов, к примеру, в
Ведь запрет на хостелы в многоквартирных домах депутаты решили прописать отдельно лишь при подготовке законопроекта ко второму чтению. А версия, которая была одобрена Госдумой в первом чтении, устанавливает в ч. 3 ст. 17 ЖК запрет на создание «в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения». Этот общий запрет остался в тексте законопроекта, который депутаты готовы одобрить сегодня.
Галина Хованская вчера отказалась комментировать окончательную версию законопроекта. «Нельзя сказать, что это абсолютный запрет, так как хостелы расположены в приватизированных квартирах, и значит, собственник вправе сдавать ее в краткосрочную аренду», — пояснил «Ъ» первый зампред думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов. «Закон будет запрещать использовать квартиры как “средство размещения”, а таким “средством” считается помещение, в котором постоялец пребывает не дольше 30 дней», — cказала «Ъ» Наталья Петровская, подчеркнув, что краткосрочная аренда тоже станет незаконной. «Мы будем работать дальше. Могут быть другие законопроекты, которые будут предусматривать
Виктор Хамраев